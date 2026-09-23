Vì sao Gen Z thích biến quán cà phê thành 'điểm tạm trú thứ ba'?

Tóm tắt nhanh: - Ngày càng nhiều bạn trẻ thích mang laptop ra cà phê để làm việc như một cách để đổi mới tâm trạng. - Những quán cafe hay co-working space cung cấp không gian làm việc, và xung quanh mọi người cũng làm việc nên vô hình trung năng suất tăng theo. - Một quán cà phê dành cho học tập và làm việc "bán" một thứ khó định lượng hơn: Không gian và cảm giác.

Đổi không gian, đổi tâm trạng

Bạn Ngọc Thuỷ. Ảnh: NVCC

Với nhiều bạn trẻ, “đi cà phê” giờ đây có thể đồng nghĩa với học bài, làm việc, họp online, làm bài nhóm hoặc đơn giản là tìm một nơi để tập trung. Câu hỏi đặt ra là: Nhà hay văn phòng/trường học có bàn, có wifi, ở nhà còn có cả giường êm, nhiều khi còn một mình một cõi trong phòng riêng, sao các bạn vẫn chọn ra quán?

“Để thay đổi không khí” là lý do đầu tiên mà Ngọc Thủy (freelancer, đang sống tại TP.HCM) chia sẻ khi được hỏi vì sao thích mang công việc ra quán cà phê.

Cẩm Tiên, một freelancer khác hiện đang ở trọ tại Đà Nẵng cũng có cùng câu trả lời. Ngoài ra, hai cô bạn đều chung cảm giác khi ở nhà hay phòng trọ, không gian ngủ và làm việc khó tách biệt được nên ở nhà làm việc lâu dễ thấy chán.

Nghe thì đơn giản, nhưng điều đó đúng với trải nghiệm của không ít người: Cùng một chiếc laptop, cùng một deadline, nhưng đổi từ căn phòng quen thuộc sang một chiếc bàn ở quán cà phê, cảm giác làm việc đôi khi cũng khác hẳn.

Cẩm Tiên cho biết: “Đơn giản mỗi lần bỏ từ vài chục nghìn là mỗi lần chúng ta có thể trải nghiệm vô số không gian và cảm giác mới. Mỗi khi đến một quán mới, thử món nước mới, ngồi ở một góc mới, mình thấy tự do và phóng khoáng hơn ở phòng trọ. Mình cũng có một người bạn dễ thương hay "hẹn hò cà phê" để cùng học. Những điều ấy khiến mình cảm giác làm việc hay học hành năng suất hơn hẳn.”

Nhìn những chiếc laptop xuất hiện ngày càng nhiều trên bàn cà phê, có thể thấy ranh giới giữa “đi uống nước” và “đi làm việc” đang trở nên khá mờ. Ảnh: Google Review/Trần Đại Thắng

Tiêu chí chọn “điểm tạm trú thứ ba”

Với những người thường xuyên học và làm việc ngoài quán, lựa chọn không chỉ nằm ở việc “quán có đẹp không”, mà còn là mình có thể ngồi ở đây bao lâu và làm việc thoải mái đến mức nào. Vì thế, những tiêu chí hàng đầu khi chọn quán của các bạn là đồ uống phải ngon, có bàn cao và có ghế để thuận tiện khi ngồi làm việc lâu, wifi mạnh, phải có ổ điện để tiện sạc điện thoại và laptop, không gian tĩnh lặng kể cả khi đã đeo tai nghe.

Ảnh: Google Review/Chốn Riêng Café

Ở quán cà phê, không ai yêu cầu bạn phải giao tiếp với họ, nhưng sự hiện diện của những người khác lại tạo ra cảm giác rằng “mọi người đều đang làm việc”. Vì thế, một quán cà phê dành cho học tập và làm việc không chỉ đang bán đồ uống. Nó đang bán một thứ khó định lượng hơn: không gian và cảm giác.

Ngọc Thủy chia sẻ: “Nhiều khi mình thèm cà phê muối, đi cafe mình ăn mặc đẹp, không gian thay đổi thì làm việc năng suất hơn vì mình đã "trả tiền" để làm việc tại đó”. Với Thủy, ly nước lúc này cũng là một "hợp đồng" với chính mình.

Không phải ngẫu nhiên mà hiện nay, các quán cà phê kết hợp co-working space (không gian làm việc chung), không gian yên tĩnh đang xuất hiện ngày càng nhiều. Chúng lấp vào khoảng trống giữa "nhà" và "công ty, trường học": Đủ thoải mái để không ngột ngạt, đủ nghiêm túc để bắt đầu làm việc.

Điều nhiều người trẻ tìm kiếm khi lên "list" những quán cafe "hợp gu" không phải một ly cà phê ngon hơn, một góc check-in sống ảo lung linh hơn, mà là một chỗ ngồi giúp mình tin rằng các deadline, KPI,... hôm nay sẽ được mình xử đẹp.