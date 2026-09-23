Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống bệnh nhân lóc động mạch chủ cấp tính type A liên quan hội chứng Marfan

Bác sĩ khoa Ngoại Tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng kiểm tra sức khỏe bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Trước đó, bệnh nhân N.A.T. (sinh năm 1992, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng đột ngột đau ngực dữ dội vùng sau xương ức và lan xuống bụng. Qua thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và chụp CTA, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị lóc tách động mạch chủ ngực cấp tính type A trên nền phình gốc động mạch chủ ngực và hở nặng van động mạch chủ. Đây là tổn thương nghiêm trọng, có liên quan đến hội chứng Marfan. Đặc biệt, tình trạng lóc tách động mạch chủ này đã gây biến chứng tắc động mạch thận phải và chậu trái; đồng thời tổn thương lóc tách đã tiến triển vào động mạch cảnh chung hai bên, động mạch dưới đòn trái và gốc động mạch vành hai bên.

Trước tình trạng nguy kịch đe doạ tính mạng, bệnh nhân được hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp với ê-kíp là các bác sĩ khoa Ngoại Tim mạch, khoa Gây mê hồi sức nhằm xử lý tổn thương động mạch chủ và các biến chứng liên quan.

Sau phẫu thuật một ngày, bệnh nhân đã tỉnh, không yếu liệt, huyết động ổn định, tình trạng thiếu máu chân trái không còn. Chức năng gan, thận đang dần cải thiện. Ngày thứ hai sau mổ bệnh nhân đã có thể ăn uống và tự vận động đi lại trong phòng.

Theo BSCKII Nguyễn Minh Hải - Trưởng khoa Ngoại Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng, trường hợp tổn thương lóc tách động mạch chủ ngực cấp tính này có liên quan đến hội chứng Marfan tỷ lệ tử vong cao, khoảng 50% trong 24-48 giờ đầu từ khi khởi phát nếu không được điều trị phẫu thuật kịp thời. Đáng nói hơn, người bệnh này có tiền sử bệnh lý tăng huyết áp nhưng chưa tuân thủ điều trị tốt. Theo các khuyến cáo hiện nay thì tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của lóc tách động mạch chủ. “Do hội chứng Marfan có tính chất di truyền nên khi phát hiện một trường hợp mắc bệnh, các thành viên trong gia đình cần được tầm soát, đặc biệt là đánh giá hệ tim mạch và động mạch chủ dựa vào siêu âm tim. Việc phát hiện và điều trị kịp thời hội chứng Marfan và tăng huyết áp sẽ giúp tránh được biến chứng lóc tách động mạch chủ nặng nề, giảm thiểu nguy cơ tử vong cho người bệnh”- BSCKII Nguyễn Minh Hải khuyến cáo.