Chuyên gia cảnh báo nguy cơ tổn thương phế quản sau viêm đường hô hấp

Đến thăm khám tại Phòng khám Đa khoa Medlatec Thanh Xuân (Hà Nội) sau nhiều ngày ho nặng, khò khè và đau họng dai dẳng, nam bệnh nhân L.H.Đ.L (26 tuổi, Hà Nội) cho biết bệnh khởi phát ban đầu chỉ với biểu hiện sốt nhẹ, hắt hơi, chảy nước mũi và đau rát họng. Tuy nhiên những ngày sau đó, tình trạng chuyển tiến triển xấu: từ ho khan sang ho có đờm đặc, kèm mệt mỏi và đau đầu.

Tại thời điểm thăm khám, dù các sinh hiệu cơ bản như huyết áp, mạch, nhiệt độ hay nhịp thở vẫn ở ngưỡng ổn định, nhưng kết quả nghe phổi cho thấy tiếng rì rào phế nang thô. Mũi và họng của bệnh nhân đều ghi nhận tình trạng niêm mạc phù nề, sung huyết và ứ đọng nhiều dịch tiết.

Hình ảnh CT phổi cho thấy thành một số phế quản dày giúp làm rõ tổn thương đường hô hấp và chẩn đoán viêm phế quản. Ảnh BV

Nhận diện dấu hiệu khò khè bất thường, BS.CKII Nguyễn Thanh Sơn - Chuyên khoa Tai Mũi Họng, Hệ thống Y tế Medlatec đã chỉ định bệnh nhân thực hiện các đánh giá chuyên sâu vùng phế quản và phổi nhằm làm rõ khả năng tổn thương lan xuống đường hô hấp dưới.

Kết quả nội soi Tai Mũi Họng xác định niêm mạc vòm họng phù nề, thành sau họng tăng sinh tổ chức hạt và đọng đờm, các dấu hiệu điển hình của viêm mũi họng cấp. Đặc biệt, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) phổi liều thấp đã phát hiện thành các nhánh phế quản bị dày nhẹ (rõ nhất ở vùng thùy dưới hai bên phổi), gợi ý tình trạng viêm tiến triển. Tổng hợp lâm sàng và cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc viêm phế quản kèm viêm mũi họng cấp và chỉ định điều trị ngoại trú bằng các thuốc giảm xuất tiết, long đờm kết hợp súc họng.

Theo BS.CKII Nguyễn Thanh Sơn, ho và khò khè phản ánh sự thay đổi của luồng khí khi đi qua đường thở do niêm mạc phế quản bị viêm và tăng tiết dịch. Đây là triệu chứng có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác nhau nên không thể chẩn đoán đơn lẻ dựa trên một biểu hiện lâm sàng. Khi triệu chứng khò khè dai dẳng hoặc ho kéo dài sau một đợt viêm đường hô hấp trên, việc thăm khám thực thể kết hợp chẩn đoán hình ảnh là bước bắt buộc để tránh bỏ sót tổn thương ở đường hô hấp dưới.

Chuyên gia Medlatec cũng lưu ý, phần lớn trường hợp viêm phế quản cấp xuất phát từ virus (bên cạnh các tác nhân khác như vi khuẩn, khói bụi hay dị ứng) và hoàn toàn có thể cải thiện tốt nhờ điều trị triệu chứng đúng cách. Việc người bệnh tự ý sử dụng hoặc kéo dài thời gian dùng kháng sinh khi chưa có bằng chứng nhiễm khuẩn không chỉ làm gia tăng rủi ro tác dụng phụ mà còn gây ra tình trạng kháng kháng sinh nguy hiểm.

Trong ngữ cảnh thời tiết miền Bắc đang giai đoạn chuyển mùa thất thường, nắng mưa đan xen và chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cao, đường hô hấp rất dễ bị kích thích. Các nhóm đối tượng nhạy cảm như trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có tiền sử bệnh hô hấp cần đặc biệt cảnh giác. Chuyên gia khuyến cáo, nếu gặp tình trạng ho không cải thiện, đờm tăng nhiều, khò khè dai dẳng hoặc xuất hiện kèm đau tức ngực, khó thở, người bệnh nên chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

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