Ăn rau mỗi ngày nhưng mắc 5 sai lầm này có thể gây hại cho sức khỏe

Rau xanh là thành phần quan trọng trong chế độ ăn cân đối. Thế nhưng, ăn nhiều rau không đồng nghĩa với việc có thể bỏ qua cách sơ chế và chế biến. Một số sai lầm quen thuộc dưới đây nên được hạn chế để tận dụng tốt hơn giá trị của thực phẩm này.

Ăn rau sống chưa được rửa kỹ

Rau ăn sống, rau trộn hoặc các loại rau dùng làm món cuốn không trải qua bước nấu chín nên cần đặc biệt chú ý khâu vệ sinh.

Rau tươi có thể bị nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc đất cát trong quá trình trồng, thu hoạch, vận chuyển và chế biến. Nếu rửa không kỹ, những tác nhân này có thể đi vào cơ thể và gây các vấn đề về tiêu hóa.

Để hạn chế nguy cơ, nên lựa chọn rau còn tươi, không dập nát và có nguồn gốc rõ ràng. Rau cần được rửa kỹ dưới vòi nước sạch, loại bỏ phần hư hỏng trước khi ăn. Với những người có nguy cơ cao mắc bệnh do thực phẩm, rau được nấu chín thường là lựa chọn an toàn hơn.

Nấu rau quá lâu

Nhiệt độ cao và thời gian nấu kéo dài có thể làm hao hụt một số vitamin nhạy cảm với nhiệt và nước, đặc biệt là vitamin C và một số vitamin nhóm B.

Điều này không có nghĩa rau càng nấu lâu càng mất hết dinh dưỡng. Mức độ hao hụt phụ thuộc vào loại rau, lượng nước, nhiệt độ và thời gian chế biến.

Thay vì luộc hoặc xào quá lâu, có thể ưu tiên hấp, luộc nhanh hoặc xào trong thời gian vừa đủ để rau chín. Khi luộc, không nên dùng lượng nước quá nhiều nếu muốn hạn chế sự thất thoát các vitamin tan trong nước.

Bảo quản rau đã nấu không đúng cách

Rau xanh đã nấu chín không phải cứ để qua đêm là chắc chắn trở thành thực phẩm nguy hiểm. Rủi ro phụ thuộc nhiều vào cách làm nguội, nhiệt độ và thời gian bảo quản.

Nếu thức ăn được để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, vi khuẩn có thể phát triển và làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, rau đã nấu nên được làm nguội phù hợp, cho vào hộp sạch, đậy kín và bảo quản trong tủ lạnh thay vì để trên bàn bếp qua đêm.

Khi sử dụng lại, cần kiểm tra mùi, trạng thái của thực phẩm và hâm nóng phù hợp. Nếu rau có mùi lạ, nhớt hoặc dấu hiệu bất thường, không nên tiếc rẻ để ăn tiếp.

Sử dụng rau củ đã hư hỏng hoặc mọc mầm

Không nên cố tận dụng những loại rau củ đã mốc, thối hoặc biến đổi bất thường chỉ bằng cách cắt bỏ phần hỏng.

Đặc biệt, khoai tây mọc mầm hoặc chuyển màu xanh có thể chứa hàm lượng glycoalkaloid cao hơn, trong đó có solanine. Ăn với lượng lớn có thể gây buồn nôn, nôn, đau bụng và các triệu chứng thần kinh.

Một số loại củ, thân thực vật như sắn cũng cần được sơ chế và nấu đúng cách để giảm các hợp chất có khả năng giải phóng cyanide. Vì vậy, với thực phẩm đã hư hỏng rõ rệt hoặc không đảm bảo chất lượng, bỏ đi vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Ăn quá nhiều thực phẩm giàu oxalate khi có nguy cơ sỏi thận

Oxalate là hợp chất tự nhiên có trong nhiều loại thực phẩm, trong đó có một số loại rau như rau bina và củ dền. Ở một số người, đặc biệt những người từng bị sỏi thận calcium oxalate, lượng oxalate trong chế độ ăn có thể là yếu tố cần lưu ý.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng mọi người đều phải tránh các loại rau chứa oxalate. Rau vẫn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng và có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh.

Người có tiền sử sỏi calcium oxalate hoặc đang được yêu cầu kiểm soát oxalate nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh khẩu phần phù hợp. Việc uống đủ nước cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa sỏi thận, tùy tình trạng sức khỏe của từng người.

Giá trị của rau xanh không chỉ nằm ở số lượng mà còn phụ thuộc vào cách lựa chọn, sơ chế, chế biến và bảo quản. Người tiêu dùng nên ưu tiên rau tươi, có nguồn gốc rõ ràng; rửa sạch trước khi chế biến; tránh nấu quá lâu và bảo quản thức ăn đã nấu ở nhiệt độ phù hợp.

Quan trọng hơn, không cần loại bỏ một loại rau chỉ vì nghe nói thực phẩm đó chứa một hợp chất “có hại”. Với người khỏe mạnh, một chế độ ăn đa dạng nhiều loại rau, kết hợp cùng trái cây, ngũ cốc, protein và chất béo phù hợp vẫn là nền tảng quan trọng cho sức khỏe lâu dài.