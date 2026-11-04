Malaysia: Hai người đàn ông đối mặt án phạt nặng vì kéo lê chú chó trên đường

Ngày 23/9, hai người đàn ông 62 tuổi (Lee Beng Hooi và Yeoh Keat Chye) đã dùng xích sắt buộc cổ, kéo lê một chú chó màu đen phía sau xe máy tại Jelutong, bang Penang, Malaysia.

Hành vi này chỉ dừng lại khi có người qua đường kịp thời can thiệp, và sự việc sau đó nhanh chóng gây phẫn nộ mạnh mẽ trong cộng đồng.

Hai người đàn ông được nhìn thấy đang kéo một chú chó màu đen dọc theo xe máy. Ảnh: SCMP. ↵

Tại phiên tòa sơ thẩm ở Penang, cả hai bị cáo đều tuyên bố không nhận tội trước cáo buộc ngược đãi động vật theo Đạo luật Phúc lợi Động vật năm 2015. Nếu bị kết tội, họ phải đối mặt với mức phạt từ 20.000 đến 100.000 ringgit (khoảng 110 - 550 triệu đồng), phạt tù lên đến 3 năm, hoặc cả hai.

Chú chó (Blacky) cũng xuất hiện tại tòa trong tình trạng đã hồi phục chấn thương. Cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục tìm người nhận nuôi mới cho Blacky, đồng thời thẩm phán ấn định ngày 7/12 tới để tiếp tục xét xử vụ án.