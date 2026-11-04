Hé lộ tình tiết đáng chú ý trong vụ cán bộ CSGT bắt giữ 2 đối tượng ma túy, nhiễm HIV ở Sơn La

Ngày 4/11, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường tỉnh 108, đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ heroin và 16 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, khoảng 11h20 ngày 15/10, tại Km 67+100m, thuộc bản Nà Hát, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La, Tổ công tác phát hiện 02 đối tượng Quàng Văn Trường (SN 1986) và Lù Văn Trường (SN 1990), cùng trú tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có biểu hiện nghi vấn.

Hai đối tượng bị bắt. Ảnh: CA.

Khi được yêu cầu kiểm tra ma túy bằng phương pháp test nhanh qua nước tiểu, cả hai bất ngờ bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng truy đuổi, khống chế và bắt giữ các đối tượng.

Tang vật thu giữ 1 gói heroin và 16 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận số ma túy trên do cả hai góp tiền mua về sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ, niêm phong tang vật theo quy định.

2 cán bộ bị đối tượng nhiễm HIV cắn vào tay. Ảnh: CA.

Đáng chú ý, trong quá trình khống chế các đối tượng, Đại úy Trương Thanh Bình và Thượng úy Lò Quốc Đạt, cán bộ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La bị các đối tượng cắn vào cánh tay.

Qua xác minh, cả hai đối tượng đều nhiễm HIV. Ngay sau đó, lãnh đạo phụ trách Tổ CSGT Thuận Châu và chỉ huy đội đã đưa hai cán bộ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La khám, điều trị.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.