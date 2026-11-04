Khởi tố, bắt giam 94 người trong đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia

Khởi tố, bắt giam 94 bị can

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, sáng ngày 4/11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin với báo chí về các lực lượng công an vừa triệt phá băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia xảy ra ở Thanh Hóa, liên quan đến 113 người nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội, trong đó có quốc tịch Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia, Myanmar.

"Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự; "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Đến thời điểm hiện nay đã khởi tố, bắt giam 94 bị can (so với thời điểm chúng tôi thông báo ngày 25/10, tăng 5 bị can), gồm 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam. Trong số lượng đối tượng này, có 5 đối tượng bị khởi tố cả 2 tội danh (theo Điều 290 và Điều 348); 1 đối tượng bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc". Các đối tượng còn lại ngoài số 94 bị can này đang tiếp tục được cơ quan điều tra củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ và xử lý theo đúng quy định".

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an.

Loại tội phạm diễn biến phức tạp, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới

Bộ Công an đã nhận diện sớm và chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh với loại tội phạm này.

"Thứ nhất, quan điểm nhất quán của Bộ là xử lý quyết liệt; mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều bị phát hiện, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.

Thứ hai, Bộ khẳng định tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam, nhưng cũng nhất quán không để bất cứ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; trong đó có tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng là tội phạm mới nổi lên, cần tập trung đấu tranh triệt để.

Thứ ba, phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành cũng như hợp tác quốc tế trong đấu tranh với loại tội phạm này.

Người phát ngôn Bộ Công an khuyến nghị, từ vụ án này, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi tham gia không gian mạng, đặc biệt là qua mạng xã hội, qua các nền tảng trực tuyến và cảnh giác với những hoạt động bất thường như không rõ danh tính của người tham gia trên không gian mạng; khi có những lời kêu gọi, chào mời đầu tư, kinh doanh hoặc hứa hẹn lãi suất cao bất thường, thu lợi cao bất thường.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10: Điều hành kinh tế vĩ mô, các vấn đề dân sinh được quan tâm