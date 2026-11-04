Làm rõ hành vi của hơn 1.400 đối tượng trong bộ máy của Phó Đức Nam

Bị cáo Phó Đức Nam bị xác định cầm đầu đường dây lừa đảo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong bản luận tội, đại diện VKS cho biết, do thời hạn về tố tụng nên còn nhiều nội dung cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ và giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án. Cụ thể như hành vi của hơn 1.400 đối tượng khác trong bộ máy của Phó Đức Nam. Cách thức hoạt động của các cổng thanh toán trung gian (9pay, Bigpay, Apotapay, Cpay, HTP). Làm rõ hành vi có dấu hiệu rửa tiền của các đối tượng là người thân của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ). Những đối tượng này đứng tên nhiều tài sản có giá trị lớn khác nhưng chưa làm rõ được nguồn tiền hình thành.

Việc tiếp tục điều tra các nội dung trên nhằm giải quyết triệt để vụ án, tránh bỏ lọt hành vi vi phạm và những cá nhân có liên quan.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm, đại diện VKS đã kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mục đích để nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh chứng khoán quốc tế, Forex trên các sàn giao dịch chưa được cấp phép.

VKS cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần rà soát quá trình mở, sử dụng tài khoản ngân hàng của các công ty trách nhiệm hữu hạn. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phòng chống rửa tiền của các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Cơ quan công tố cũng kiến nghị quản lý tài khoản ngân hàng và trung gian thanh toán. Trong đó, nâng cao quy trình xác thực khách hàng (eKYC) khi mở tài khoản ngân hàng trực tuyến. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tài khoản có dấu hiệu bất thường như nhận tiền từ nhiều nguồn, giao dịch tần suất lớn hoặc chuyển tiếp tiền nhanh qua nhiều tài khoản, có dấu hiệu phục vụ cho mục đích rửa tiền hoặc đánh bạc.

Bị cáo Phó Đức Nam tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Đồng thời, VKS kiến nghị các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động trên không gian mạng. Thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Giao dịch điện tử, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17-4-2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5-9-2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Thực hiện hiệu quả việc xác thực tài khoản ngân hàng, xác thực sinh trắc học khi thực hiện các giao dịch trong thanh toán trực tuyến trên internet; sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) trong các giao dịch điện tử, góp phần phòng ngừa tội phạm…

Đối với các biện pháp tư pháp khác, như tiền mặt thu giữ trong quá trình điều tra hơn 192 tỷ đồng của Phó Đức Nam, Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu (bố mẹ bị cáo Phó Đức Nam), của các nhân viên công ty Phó Đức Nam nộp khắc phục hậu quả, cơ quan công tố đề nghị hội đồng xét xử tạm giữ toàn bộ số tiền trên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. VKS cũng kiến nghị cơ quan xét xử tạm giữ số ngoại tệ là hơn 2,3 triệu USD Mỹ và hơn 67.000 USD Singapore để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Với nhiều tài sản là vàng, bất động sản của Phó Đức Nam (37 chiếc xe ô tô, 7 chiếc xe mô tô), VKS cũng đề nghị tòa tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo này...