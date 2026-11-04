Khởi tố 4 bị can vụ sai phạm tại Ban Quản lý rừng Bắc Sông Hương

Theo đó, ngày 26/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bổ sung bị can đối với Phạm Ngọc Dũng (nguyên Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương) về tội “Sử dụng trái phép tài sản”, quy định tại khoản 3, Điều 177 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố thêm 4 bị can vụ sai phạm tại Ban Quản lý rừng Bắc Sông Hương.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Vũ Lương (nguyên Phụ trách kế toán Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương) về hai tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Sử dụng trái phép tài sản”.

Hai bị can Trần Hậu (nguyên Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phong Xuân) và Hồ Thúc Duẩn (nguyên Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Hương Bình) cùng bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong đó, Trần Hậu bị bắt tạm giam, còn Hồ Thúc Duẩn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi được VKSND khu vực 3 - Huế phê chuẩn các quyết định và lệnh theo quy định, Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Vũ Lương và Trần Hậu.

Sai phạm trong các dự án trồng rừng thay thế

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can Trần Vũ Lương, Trần Hậu và Hồ Thúc Duẩn đều là viên chức công tác tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương, được giao nhiệm vụ liên quan đến việc triển khai các dự án trồng rừng thay thế năm 2025 do đơn vị làm chủ đầu tư.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị can đã cùng Phạm Ngọc Dũng thực hiện hành vi làm trái công vụ, gây thiệt hại đến nguồn vốn đầu tư của các dự án.

Trong thời gian giữ chức Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương, Phạm Ngọc Dũng nhiều lần lấy tiền của đơn vị để sử dụng và cho Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An mượn trái phép, với tổng số tiền 11,5 tỷ đồng.

Mặc dù số tiền trên đã được hoàn trả đầy đủ, hành vi của Dũng vẫn bị khởi tố về tội “Sử dụng trái phép tài sản”. Cơ quan điều tra xác định Trần Vũ Lương là người giúp sức cho Dũng thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các bị can và những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.