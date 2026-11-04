Trung tá biên phòng nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4-11, khi đang đi trên đường Đinh Tiên Hoàng, xã Cam Lâm về đơn vị, Trung tá Hoàng Hồng Hải - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cam Hải Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa nhặt được một chiếc điện thoại di động iPhone X bị đánh rơi bên đường.

Ngay sau đó, Trung tá Hoàng Hồng Hải báo cáo cấp ủy, chỉ huy đơn vị, đồng thời chủ động thông báo trên các trang, hội nhóm tại địa phương và mạng xã hội để nhanh chóng xác minh, tìm chủ nhân để trao trả tài sản.

Trung tá Hoàng Hồng Hải trao trả tài sản cho chị Huỳnh Thị Lại.

Sau hơn một giờ tích cực xác minh, chị Huỳnh Thị Lại (trú thôn Bãi Giếng 1, xã Cam Lâm) đã đến Đồn Biên phòng Cam Hải Đông để nhận lại tài sản. Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin, Trung tá Hoàng Hồng Hải trực tiếp trao trả chiếc điện thoại cho chị Lại. Nhận lại tài sản bị đánh rơi, chị Huỳnh Thị Lại xúc động cảm ơn Trung tá Hoàng Hồng Hải cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cam Hải Đông.

Hành động của Trung tá Hoàng Hồng Hải góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với người chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.