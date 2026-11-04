Giữ vững an ninh trật tự Festival Trà Quốc tế

Tổ công tác của lực lượng Cảnh sát trật tự và Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trước giờ lên đường làm nhiệm vụ.

Ngày khai mạc Festival, các khu vực tổ chức chương trình, không gian trưng bày sản phẩm và tuyến đường trung tâm đón lượng người lớn. Anh Trần Đại Bình, Chủ tịch Hiệp hội Chè Lâm Đồng, có gian hàng tại Phố đi bộ, cho biết: Chúng tôi cảm nhận rõ sự thân thiện của người Thái Nguyên và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an. An ninh, trật tự ổn định giúp các đơn vị yên tâm quảng bá sản phẩm, giao lưu với khách tham quan.

Thực hiện kế hoạch chung của Công an tỉnh, từ ngày 28-10, lực lượng Cảnh sát trật tự rà soát phương án, bố trí điểm trông giữ phương tiện, thành lập tổ tuần tra, kiểm soát và tăng cường lực lượng ở khu vực trọng điểm.

Xung quanh Sân vận động Thái Nguyên hay những địa điểm diễn ra các hoạt động Festival và tuyến đường đông người được tập trung kiểm tra. Trên các tuyến đường: Hoàng Văn Thụ, Việt Bắc, Lương Ngọc Quyến, Đội Cấn, Nha Trang, Cách mạng Tháng Tám… cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Khi lượng người đổ về trung tâm tăng cao, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bán hàng rong, họp chợ sai quy định dễ gây ùn tắc, mất an toàn giao thông. Cùng với xử lý vi phạm, cán bộ, chiến sĩ chú trọng tuyên truyền, giải thích để người dân tự giác chấp hành, giữ đường thông, hè thoáng, bảo đảm việc đi lại của cộng đồng.

Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tuần tra tại các sự kiện, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài khu vực diễn ra sự kiện, các tổ công tác PC06 còn tuần tra tại nơi công cộng, nhắc nhở người dân cảnh giác, bảo quản tài sản. Trong dịp Festival, đơn vị phối hợp với các lực lượng duy trì thường trực, sẵn sàng xử lý tình huống, bảo đảm an toàn cho đại biểu, nhân dân và du khách. Phương án bảo vệ được triển khai đồng bộ tại các địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng ngày thành lập tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh duy trì trực tổng đài 113 suốt 24/24 giờ, tiếp nhận, phân loại và chuyển xử lý tin báo về an ninh, trật tự. Mỗi thông tin được tiếp nhận chính xác, xử lý kịp thời sẽ góp phần ngăn ngừa vụ việc phức tạp ngay từ đầu.

Đại úy Nguyễn Thanh Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự và Phản ứng nhanh, PC06, Công an tỉnh cho biết, đơn vị huy động 100% quân số ứng trực 24/24 giờ. Nhiệm vụ không chỉ bảo đảm an ninh tại các hoạt động có lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự, mà còn giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trước du khách trong và ngoài nước.

Bằng sự chủ động, nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ và gần gũi trong ứng xử, lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh đã góp phần bảo vệ bình yên, bồi đắp niềm tin của nhân dân và đóng góp vào thành công của ngày hội lớn.