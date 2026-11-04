Chuẩn bị xét xử phúc thẩm cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: MH)

Theo kế hoạch, vào ngày 6/11 tới, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tiến hành xét xử theo trình tự phúc thẩm để xét đơn kháng cáo của cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và một số bị cáo trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ), Công ty Hoàng Long và một số doanh nghiệp, đơn vị liên quan.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Hoàng Mạnh Hùng.

Ngoài Nguyễn Bá Hoan, các bị cáo có đơn xin kháng cáo giảm nhẹ hình phạt gồm:

Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ); Nguyễn Gia Liêm, cựu Phó Cục trưởng; Lê Thanh Hà, cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc; Nguyễn Thành Hưng, cựu cán bộ văn phòng; Phan Thị Thu Trang, cựu cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo;

Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Thành Đô; Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám, Tổng Giám đốc Công ty cung ứng nguồn nhân lực JHL, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop 3

Trước đó, ngày 24/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án sơ thẩm đối với 28 bị cáo. Cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan bị tuyên mức án 12 năm tù. Cùng tội danh này, Tống Hải Nam nhận mức án 14 năm tù. Với tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", Nghiêm Quốc Hưng nhận mức án 5 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ năm 2021-2025, Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội) phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước biết và để cho Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ để cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các bị cáo buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, để doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu theo quy định tại quy trình nên doanh nghiệp buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời.

Qua đó, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam cùng một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Bá Hoan bị xác định là đã ký 14 giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động thuộc diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp lễ, Tết với tổng số tiền nhận hối lộ là hơn 16 tỷ đồng.