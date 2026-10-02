Vì sự bình yên của Nhân dân

Những chiến công thầm lặng

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, vào lúc 23 giờ, ngày 26/7/2026, Phòng CSCĐ (PK02) chủ trì, phối hợp với Công an phường Đồng Sơn tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT trên địa bàn. Khi đến tuyến đường Phạm Ngũ Lão, thuộc tổ dân phố (TDP) Cộn, phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 73B1-304.69 là Trần Đức Lâm (SN 1981), trú tại TDP Mỹ Cương và người ngồi sau là Trương Minh Thắng (SN 1986), trú tại TDP Phương Xuân, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 14 viên nén hình tròn, màu hồng. Qua giám định, số viên nén trên là ma túy loại Methamphetamine, trọng lượng 1,527g. Công an phường Đồng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Lâm về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Trương Minh Thắng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, trong quá trình phối hợp tuần tra, kiểm soát với Công an phường Đồng Sơn, Công an phường Đồng Hới, Phòng PK02 cũng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hoàng (SN 1990), trú tại xã Nam Trạch, điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 73B1-051.55 lưu thông trên tuyến đường giao giữa Hoàng Quốc Việt và Lý Thái Tổ, có hành vi cất giấu trong người 40 viên nén là ma túy loại Methamphetamine, trọng lượng 4,048g. Phòng PK02 đã tiến hành lập biên bản, thu giữ vật chứng liên quan và bàn giao cho Công an phường Đồng Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động thường xuyên rèn luyện, nắm chắc nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu - Ảnh: Đ.N

Đây chỉ là 2 trong số những vụ việc được Phòng PK02 phát hiện trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thời gian qua. Thực tế công tác cho thấy, tuần tra, kiểm soát là nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp của lực lượng CSCĐ, đòi hỏi CB, CS phải nắm chắc địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, bảo đảm ANTT và an toàn cho Nhân dân.

Thượng tá Hồ Chí Cường, Đội trưởng Đội CSCĐ cho biết: Thời gian qua, lực lượng CSCĐ đã huy động hơn 15.000 lượt CB, CS tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT; phát hiện 30 vụ phạm pháp với 34 đối tượng liên quan đến ma túy, tàng trữ trái phép chất cấm, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Lực lượng cũng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập mang vũ khí, hung khí tự chế gây rối trật tự công cộng; xử lý các hành vi nẹt pô, lạng lách, đánh võng, đi xe thành đoàn, chạy quá tốc độ. Những ca tuần tra vào ban đêm, rạng sáng tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực công cộng, góp phần giữ gìn không gian an toàn cho người dân.

Sẵn sàng trong mọi tình huống

Năm 2026, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh nhìn chung được giữ vững ổn định. Tuy vậy, một số lĩnh vực như tranh chấp, khiếu kiện, nhất là các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số địa bàn trong tỉnh còn xảy ra. Trên không gian mạng, một số đối tượng, hội nhóm có hoạt động chống đối lợi dụng những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, nhất là các sự việc dễ gây bức xúc trong dư luận, những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước để đăng tải, lan truyền thông tin sai lệch, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến ANTT.

Để ứng phó với những tình huống phức tạp có thể xảy ra, Đội CSCĐ luôn duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và phương án xử lý khi có yêu cầu. CB, CS thường xuyên được huấn luyện, rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng xử lý các tình huống, nhất là những vụ việc tập trung đông người, gây mất ANTT. Đồng thời, đơn vị chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan, nắm tình hình, xây dựng và triển khai phương án phù hợp với từng địa bàn, từng tình huống, bảo đảm xử lý kịp thời, đúng quy định.

Thời gian qua, đơn vị tổ chức hơn 200 buổi huấn luyện thường xuyên và nâng cao với 100% CB, CS tham gia, kết quả khá, giỏi đạt trên 75%. Đơn vị cũng đã tổ chức huấn luyện cho 656 CB, CS thuộc Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu.

Cùng với công tác huấn luyện, CB, CS trong đơn vị thường xuyên được huy động, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đơn vị đã huy động 14 CB, CS phối hợp với Phòng PA05, PA09 tham gia đấu tranh chuyên án bí số NC925 về hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng trên không gian mạng; cử CB, CS, chó nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với Phòng PA02 bảo đảm ANTT phục vụ thi công kéo dây công trình đường dây 110kV từ Nhà máy Thủy điện La Trọng đấu nối với hệ thống điện quốc gia.

Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng phòng CSCĐ cho biết: Nhiệm vụ của lực lượng CSCĐ vừa thường xuyên, vừa đột xuất và có thể phát sinh những tình huống phức tạp. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là mỗi CB, CS phải thường xuyên rèn luyện, nắm chắc nghiệp vụ, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp tốt với các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống, thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung bảo đảm an toàn cho các mục tiêu, công trình trọng điểm và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT, nhất là tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng.

Đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng ra quân thực hiện mọi nhiệm vụ được giao; chủ động xây dựng, hoàn thiện phương án xử lý các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra.