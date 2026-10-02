Sean “Diddy” Combs bị đưa trở lại khu biệt giam sau loạt cáo buộc

Sean “Diddy” Combs được cho là đã bị đưa trở lại khu biệt giam sau khi một báo cáo hé lộ loạt cáo buộc về cuộc sống được nuông chiều của nam rapper trong thời gian thụ án tại nhà tù liên bang FCI Fort Dix, New Jersey.

Theo TMZ hôm 1/10, người sáng lập Bad Boy Records đã được chuyển tới khu lưu giữ đặc biệt (SHU) sau khi NBC đăng tải một phóng sự cho rằng Combs được phục vụ những bữa ăn riêng, được massage và thậm chí trả tiền cho các tù nhân khác để làm một số công việc thay mình.

Sean “Diddy” Combs được cho là đã bị đưa trở lại khu biệt giam.

Một số nguồn tin nói với TMZ rằng việc tù nhân được đưa vào SHU trong thời gian cơ quan chức năng tiến hành điều tra là quy trình thông thường.

Trước đó, bốn người được cho là từng ở cùng khu với Combs đã chia sẻ với NBC về cuộc sống của nam rapper phía sau song sắt. Theo những người này, Combs được cho là đang tận hưởng một cuộc sống khá “được nuông chiều” tại nhà tù.

“Mọi thứ này không giống những gì bạn thường thấy trong tù. Đây là kiểu cuộc sống của người giàu”, một người nói. Người này cho rằng tình trạng trên trông thật điên rồ, nhưng sau đó thêm rằng: “Nhưng lại là Diddy”.

Một người tự nhận từng nấu ăn cho Combs cũng tiết lộ những món ăn được cho là dành riêng cho nam rapper, bao gồm pizza, gà cà ri và bánh empanada. “Sau một thời gian, tôi chán việc nấu ăn”, người này chia sẻ với NBC.

NBC đồng thời có được một bức ảnh được cho là Combs sử dụng điện thoại di động trái phép trong tù. Một nguồn tin còn cáo buộc nam rapper thường lướt Instagram và nhận những hình ảnh mang tính tình dục từ một bạn gái cũ.

Combs cũng bị cáo buộc sở hữu một lượng rượu cao cấp được tuồn vào nhà tù nhờ một số nhân viên bảo vệ, đồng thời có khả năng tiếp cận thuốc chống trầm cảm.

Đại diện của Combs đã lên tiếng phản hồi những cáo buộc này với Page Six, cho rằng việc truyền thông liên tục soi xét từng chi tiết trong cuộc sống của nam rapper phía sau song sắt đã khiến những điều bình thường trong đời sống nhà tù cũng bị biến thành tin tức.

Combs cũng bị cáo buộc sở hữu một lượng rượu cao cấp được tuồn vào nhà tù nhờ một số nhân viên bảo vệ.

Phía Combs khẳng định điều đáng chú ý thực sự là nam rapper vẫn đang chấp hành án theo đúng quy định và kiên nhẫn chờ phán quyết của tòa án liên quan đến đơn kháng cáo.

Trong khi đó, người phát ngôn của Cục Nhà tù Mỹ cho biết cơ quan này không bình luận về điều kiện sinh hoạt cụ thể của từng tù nhân vì lý do “quyền riêng tư, an toàn và an ninh”. Đại diện cơ quan cũng thừa nhận việc kiểm soát hàng cấm, đặc biệt là điện thoại di động, ma túy và vũ khí, vẫn là một thách thức thường xuyên tại các cơ sở cải huấn.

Trước đó, Sean “Diddy” Combs từng được đưa ra khỏi khu biệt giam vào tháng 8, sau khi bị cho là xảy ra ẩu đả với một tù nhân khác hồi tháng 7.

Trước đó, Sean “Diddy” Combs từng được đưa ra khỏi khu biệt giam vào tháng 8.

Nam rapper nhận án 50 tháng tù vào tháng 10/2025 sau khi bị kết tội vận chuyển người nhằm mục đích tham gia hoạt động mại dâm. Theo lịch hiện tại, Sean “Diddy” Combs dự kiến được trả tự do vào ngày 21/1/2028.