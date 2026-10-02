Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hơn 24.000 tấn phân bón giả

Ngày 1-10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả với số lượng hơn 24.000 tấn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can đối với các đối tượng sản xuất, buôn bán phân bón giả. Ảnh: TTXVN

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Đỗ Xuân Nam (1989, trú phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả nói trên. Tham gia đường dây này còn có vợ chồng Võ Thị Kim Thúy (1983) và Dương Hồng Sơn (1980, cùng trú TP Hồ Chí Minh) và 4 đối tượng khác.

Theo đó, các đối tượng này lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để nhập khẩu, sản xuất, thay đổi bao bì, nhãn mác rồi đưa phân bón ra thị trường. Các đối tượng đã lợi dụng sự chênh lệch về giá thành của những loại phân bón có cùng công thức, thành phần nhưng được sản xuất tại các quốc gia khác nhau; lựa chọn nhập khẩu các loại phân bón có giá thành thấp hơn từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Hà Lan sau đó thay đổi bao bì, nhãn mác, sử dụng tem nhãn phụ để thể hiện sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ từ Bỉ có giá thành cao hơn nhằm hưởng chêch lệch (trung bình khoảng 4.1004.300 đồng/kg).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can, gồm: Đỗ Xuân Nam, Võ Thị Kim Thúy, Dương Hồng Sơn, Dương Văn Tuấn, Hồ Bá Đức, Võ Vũ Toại và Phạm Thị Thanh Đẹp về hành vi: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Cơ quan Công an đã thu giữ gần 627 tấn phân bón giả và hơn 950 tấn nguyên liệu, phân bón để sản xuất, pha trộn, đóng gói làm phân bón giả tại 5 công ty, trụ sở làm việc của các đối tượng và đại lý ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2025 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã xuất bán 24.240 tấn phân bón mang nhãn xuất xứ Bỉ với tổng trị giá hơn 159 tỷ đồng (trong đó chỉ có 461 tấn là phân bón có nguồn gốc Bỉ, còn lại là phân bón không có xuất xứ từ Bỉ nhưng được dán tem, nhãn thể hiện xuất xứ từ Bỉ để xuất bán).

Kho phân bón giả bị cơ quan Công an phát hiện. Ảnh: TTXVN

Các đối tượng trên đã bán số phân bón này cho khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại các tỉnh, thành phố trên cả nước (Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp…), thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị, các tổ chức, doanh nghiệp, đại lý và cá nhân từng mua, nhập hoặc sử dụng phân bón của các doanh nghiệp: Công ty TNHH phân bón Khánh Thư, Công ty TNHH nông nghiệp Blue Zone, Công ty TNHH Eximfer Việt Nam và Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Con Ngựa Xanh, chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian mua hàng, số lượng, chủng loại, giá mua, người bán, địa điểm giao nhận và tình trạng sử dụng, tiêu thụ sản phẩm; đồng thời bảo quản các tài liệu, chứng từ và mẫu sản phẩm còn lại phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu. Tuyệt đối không được tiếp tay mua bán, tiêu thụ, tẩu tán sản phẩm phân bón Bỉ giả về nguồn gốc xuất xứ của các công ty trên.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.