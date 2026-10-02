Đề nghị rà soát, bổ sung hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của 4 cá thể Hổ

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Theo văn bản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trao đổi, tặng cho mẫu vật của loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Liên Thành Đắk Nông (Địa chỉ: Khu du lịch cụm thác Dray Sap - Gia Long, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng) nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến: Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quy định về thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trao đổi, tặng cho mẫu vật loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, gồm:

“a) Bản chính Đơn đề nghị theo Mẫu số 18 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao Sổ theo dõi nuôi, trồng theo Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, kèm hồ sơ nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật theo quy định của pháp luật có liên quan;

c) Bản sao Thỏa thuận trao đổi, tặng cho theo Mẫu số 19 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này”.

Qua rà soát, hồ sơ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Liên Thành Đắk Nông nộp gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép trao đổi, tặng cho mẫu vật của loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

Sổ theo dõi hoạt động nuôi động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES, động vật rừng thông thường năm 2026;

Thỏa thuận trao đổi, tặng cho mẫu vật của loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

Báo cáo số 05/BC-CTY ngày 26/8/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Liên Thành Đắk Nông về việc xin vận chuyển 04 cá thể Hổ;

Tuy nhiên, hồ sơ công ty cung cấp chưa có “hồ sơ nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật theo quy định của pháp luật có liên quan” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT, nên chưa đủ thành phần hồ sơ theo quy định. Do đó, hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định, chưa đủ cơ sở để Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, thẩm định và xem xét cấp giấy phép trao đổi, tặng cho mẫu vật.

Đề nghị công ty rà soát, bổ sung hồ sơ nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật; đồng thời rà soát, bảo đảm thông tin về số lượng, loài, đặc điểm mẫu vật và nguồn gốc của 04 cá thể Hổ thống nhất giữa Đơn đề nghị, Sổ theo dõi nuôi, trồng, Thỏa thuận trao đổi, tặng cho và các tài liệu có liên quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng trả hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Liên Thành Đắk Nông bổ sung, hoàn thiện theo nội dung nêu trên. Sau khi hoàn thiện, đề nghị Công ty nộp lại hồ sơ để được kiểm tra, tiếp nhận, thẩm định và giải quyết theo quy định./.