Vợ cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương nêu lý do muốn được về sớm

Đã phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm

Trước khi các bị cáo được nói lời sau cùng, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đối đáp trước quan điểm của các bị cáo cùng các luật sư bào chữa. VKS khẳng định, mức án đề nghị đối với các bị cáo đã được phân hóa vai trò, trách nhiệm tương xứng với hành vi thực hiện của mỗi bị cáo trong vụ án này.

Đối đáp tại phiên tòa, VKS nêu về ý kiến của một số bị cáo là cựu giám định viên về việc bị cáo phạm tội do bị sức ép của lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương và người chủ trì hội đồng giám định (có 27 hội đồng giám định có sai phạm).

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Về nội dung này, VKS cho rằng, trong khi luận tội, VKS đã phân hóa trách nhiệm đối với các bị cáo theo hướng tăng nặng hình phạt đối với các đối tượng chủ mưu cầm đầu, giảm hình phạt đối với các bị cáo có vai trò thứ yếu. “Về trách nhiệm hình sự nói chung, tất cả các bị cáo đều phải chịu trách nhiệm” – cơ quan công tố khẳng định.

Một số bị cáo vốn là nhân viên bảo vệ cho rằng, mức án đề nghị của VKS là quá nặng đối với mình vì số tiền hưởng lợi rất ít, có người chỉ vài trăm nghìn… VKS nhấn mạnh, hành vi phạm tội của các bị cáo này là xâm phạm tính đúng đắn trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức nên không thể nói là chỉ nhận có mấy trăm nghìn mà bị đề mức án cao.

“Các bị cáo là nhân viên bảo vệ đã cho phép vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh cùng nhiều đối tượng khác đang điều trị, bắt buộc chữa bệnh tại Viện ra ngoài trái quy định nhiều lần, trong một thời gian dài” – VKS nêu. Thậm chí, các bị cáo là bảo vệ còn thường xuyên cung cấp thông tin cho Mai Anh khi các cơ quan chức năng, đoàn kiểm tra đến viện kiểm tra, xác minh.

Công tố viên nhấn mạnh, các nhân viên bảo vệ là "lá chắn" cuối cùng, giữ gìn an ninh trật tự cho Viện, đặc biệt là tại khu vực cổng ra vào của Viện nhưng lại đi tiếp tay cho hành vi sai phạm, làm ảnh hưởng đến tính đúng đắn trong hoạt động của cơ quan tổ chức. Do vậy quan điểm luận tội của VKS và các mức đề nghị hình phạt đối với các bị cáo là phù hợp.

Một số bị cáo là nhân viên y tế khai bị ép buộc thực hiện hành vi phạm tội nhưng tài liệu điều tra thể hiện, các bên chủ động liên hệ với nhau trong thời gian dài và còn đi du lịch với nhau nhiều lần, nhiều lần đưa nhận tiền mà không ai trình báo đến cơ quan chức năng là bị ép buộc… nên việc truy cứu hình sự đối với những bị cáo này là hoàn toàn có cơ sở.

Đại viện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên tòa.

Nhiều bị cáo xin Hội đồng xét xử, đại diện VKS xem xét áp dụng điểm b, khoản 1, Điều 51 – Bộ luật Hình sự vì đã nộp lại số tiền hưởng lợi bất hợp pháp, song lại chỉ được đề nghị áp dụng khoản 2, Điều 51 – Bộ luật Hình sự.

Về nội dung này, VKS nêu, hành vi của các bị cáo đã phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khách thể của tội này là xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức và quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức hoặc Nhà nước. Việc các bị cáo nộp lại tiền thu lợi bất chính không phải là bồi thường khắc phục hậu quả nên không thể áp dụng theo điểm b, khoản 1, Điều 51 – Bộ luật Hình sự.

“Bà trùm” xin xem xét cho nhân viên y tế

Là người đầu tiên nói lời sau cùng tại tòa, “bà trùm” Nguyễn Mai Anh xin cho các nhân viên y tế được hưởng khoan hồng, do hành vi của bị cáo mà các nhân viên y tế phạm tội. Về phần mình, bị cáo Mai Anh không có ý kiến gì về các tội danh đã bị VKS quy kết. Chồng của Mai Anh là bị cáo Lê Văn Đông xin Tòa cho bị cáo được hưởng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường xin giảm nhẹ cho các nhân viên y tế của mình và cho bản thân bị cáo. Người tiền nhiệm của bị cáo Trường là Ngô Văn Vinh cũng bày tỏ sự đau xót khi phải ra hầu tòa sau khi bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm. Bị cáo Vinh nhận thức hành vi của mình là sai phạm và xin được giảm nhẹ hình phạt.

"Bà trùm" tội phạm Nguyễn Thị Mai Anh cùng các bị cáo liên quan bị đưa ra xét xử tại tòa.

Vợ bị cáo Trường là bị cáo Đặng Thị Hòa xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho mình và cho các nhân viên, cán bộ y tế trong Viện. Bị cáo Hòa mong muốn Hội đồng xét xử cho bị cáo sớm được trở về với gia đình để chăm sóc cho 2 con vì cả 2 vợ chồng đều là bị cáo trong vụ án này…

Nói lời nói sau cùng, bị cáo Lâm Văn Thành (cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) cùng nhiều bị cáo khác cũng đã cảm ơn Hội đồng xét xử vì sự điều hành phiên tòa một cách nhân văn, công tâm, khách quan; đại diện VKS đã lắng nghe, ghi nhận và đối đáp đầy đủ những quan điểm, luận cứ gỡ tội của các bị cáo và luật sư bào chữa.

Trong suốt 4 ngày diễn ra phiên tòa, Hội đồng xét xử đã dành nhiều thời gian và động viên các bị cáo, luật sư bào chữa trình bày, tranh luận đầy đủ những nội dung mong muốn đề cập. Thậm chí, trong cùng 1 phiên tranh luận, có bị cáo như Lý Văn Xuân (cựu nhân viên bảo vệ Viện Pháp y tâm thần Trung ương) còn được Thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho phép 2 lần trình bày về cùng các nội dung tự bào chữa của mình.

Đối với trường hợp của bị cáo Nguyễn Minh Nghĩa (cựu bác sỹ Viện Pháp y tâm thần Trung ương) khai có nhận 5 triệu đồng do người nhà bị cáo Mai Anh chuyển khoản. Bị cáo này cho rằng đây chỉ là tiền bị cáo mua thuốc hộ bị cáo Mai Anh, song đại diện VKS vẫn xác định là tiền hưởng lợi của bị cáo Nghĩa.

Hiện, gia đình bị cáo Nghĩa đã nộp lại 5 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Hội đồng xét xử hỏi bị cáo có thắc mắc gì về số tiền này không, cựu bác sĩ nói không có ý kiến gì, song chủ tọa phiên tòa vẫn yêu cầu đại diện VKS sát đối đáp, chứng minh nội dung này để làm sáng tỏ vụ việc.