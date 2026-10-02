Bắt tạm giam hàng loạt đối tượng tại 3 cơ sở thẩm mỹ lừa đảo khách hàng

Ngày 1-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã quyết định khởi tố 3 vụ án, 15 bị can để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến 3 cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn. Trong đó, khởi tố 5 bị can tại Viện thẩm mỹ Mega Korea 1 (trong đó có Lê Thị Toan, chủ đầu tư); khởi tố 5 bị can tại cơ sở thẩm mỹ Mega Gangnam và khởi tố 4 bị can tại cơ sở thẩm mỹ JK1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố các bị can.

Cụ thể, cơ sở thẩm mỹ JK1; cơ sở thẩm mỹ Mega Gangnam và Viện thẩm mỹ Mega Korea 1 (đều tại phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt tạm giam các đối tượng cầm đầu và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can còn lại.

Theo kết quả điều tra, các cơ sở này chỉ được cấp phép dịch vụ phun xăm thẩm mỹ thông thường, hoàn toàn không có giấy phép khám chữa bệnh. Tuy nhiên, để thu hút khách hàng, các đối tượng đã chạy quảng cáo các chương trình “trải nghiệm giá rẻ” trên mạng xã hội.

Khi khách đến, các nhân viên dù không đủ điều kiện hành nghề, không có bằng cấp y khoa vẫn mặc áo Blouse trắng giả danh “bác sĩ”, “chuyên gia”. Họ sử dụng kịch bản tư vấn được chuẩn bị sẵn, đưa thông tin gian dối, thổi phồng tình trạng bệnh lý của khách hàng cũng như hiệu quả của máy móc, công nghệ để ép khách mua các gói dịch vụ đắt tiền

Đáng ngại hơn, nhiều kỹ thuật thẩm mỹ có tính chất xâm lấn, tiêm chích, điều trị da liễu và các dịch vụ sinh lý không được cấp phép đã được các “bác sĩ dỏm” này trực tiếp thực hiện, tiềm ẩn rủi ro đặc biệt nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

Lực lượng chức năng khám xét tại cơ sở thẩm mỹ Mega Korea 1.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định: các đối tượng tại Viện thẩm mỹ Mega Korea 1 đã chiếm đoạt 321 triệu đồng của 17 khách hàng; còn tại sở thẩm mỹ Mega Gangnam có 11 khách hàng bị lừa đảo với số tiền 436 triệu đồng; tại cơ sở thẩm mỹ JK1, 19 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 269 triệu đồng; khởi tố 4 bị can.

Không chỉ dừng lại tại Đắk Lắk, qua điều tra, lực lượng Công an phát hiện mô hình và phương thức hoạt động lừa đảo tương tự còn được triển khai tại chuỗi cơ sở, chi nhánh ở nhiều địa phương khác như Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Khánh Hòa. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò quảng cáo cam kết quá mức trên mạng xã hội. Trước khi thực hiện bất kỳ dịch vụ làm đẹp nào, cần kiểm tra kỹ giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn và chứng chỉ hành nghề của cơ sở cũng như người thực hiện.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những khách hàng bị thiệt hại liên quan đến các cơ sở thẩm mỹ nêu trên (bao gồm cả các chi nhánh tại các tỉnh, thành khác) khẩn trương liên hệ với Cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu, phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật.