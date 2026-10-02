Nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở

Cán bộ Công an thành phố hướng dẫn kỹ thuật, chiến thuật và võ thuật Công an nhân dân cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Cẩm Mỹ.

Để nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống phù hợp, Công an thành phố đang chú trọng công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, từng bước chuẩn hóa lực lượng, đáp ứng yêu cầu giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.

Bám địa bàn, hỗ trợ giải quyết vụ việc từ sớm

Thực tiễn tại các xã, phường trên địa bàn thành phố cho thấy, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đang đảm nhận ngày càng nhiều phần việc gắn trực tiếp với đời sống người dân. Đây là lực lượng thường xuyên có mặt tại khu dân cư, nắm tình hình nhân khẩu, phát hiện những dấu hiệu bất thường, tuyên truyền pháp luật, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật và hỗ trợ công an cấp xã xử lý những vụ việc phát sinh.

Từ những mâu thuẫn của người dân, nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội đến các vấn đề liên quan đến cư trú, phòng cháy, chữa cháy (PCCC), trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…, lực lượng ANTT ở cơ sở đều có vai trò nhất định trong công tác phòng ngừa, phát hiện và cung cấp thông tin cho công an cơ sở.

Sau hơn 2 năm triển khai, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn Ðồng Nai đã cung cấp hơn 3 ngàn nguồn tin, hỗ trợ giải quyết hơn 2,3 ngàn vụ việc, phối hợp tổ chức hàng ngàn buổi tuyên truyền trong nhân dân; đồng thời tham gia hỗ trợ nhiều vụ việc về PCCC, cứu nạn, cứu hộ và vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Ở xã Phú Riềng, tại cuộc giao ban định kỳ tháng 9-2026, Công an xã ghi nhận lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tích cực nắm địa bàn, tham gia tuần tra ban đêm, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, lực lượng ANTT ở cơ sở còn kịp thời cung cấp thông tin về biến động nhân khẩu, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy, cờ bạc...

Trong khi đó, tại xã Lộc Thành, lực lượng ANTT ở cơ sở phối hợp với Công an xã, Đồn Biên phòng vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Địa bàn rộng, dân cư đông, tính chất các vụ việc ngày càng đa dạng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với lực lượng này. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức để lực lượng ANTT ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng, đúng quy định, đồng thời đủ khả năng xử lý bước đầu các tình huống phát sinh tại địa bàn.

Nâng cao khả năng xử lý tình huống

Công an thành phố xác định huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Thời gian qua, Công an thành phố tổ chức nhiều lớp huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ với quy mô hàng trăm học viên. Các xã, phường: Dầu Giây, Long Khánh, Cẩm Mỹ... tổ chức nhiều lớp tập huấn cho hàng trăm học viên là thành viên lực lượng ANTT ở cơ sở.

Các buổi tập huấn tập trung vào công tác nắm tình hình ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kỹ năng tiếp xúc, vận động quần chúng, PCCC và cứu nạn, cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội, giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, tuần tra bảo đảm ANTT, TTATGT và võ thuật phục vụ công tác.

Tại xã Cẩm Mỹ, chương trình huấn luyện còn tổ chức thực hành kỹ thuật, chiến thuật và võ thuật Công an nhân dân. Các học viên được hướng dẫn thực hiện các động tác tự vệ, khống chế đối tượng vi phạm pháp luật, qua đó nâng cao khả năng xử lý những tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ được chú trọng. Tại lớp huấn luyện tổ chức ở phường Long Thành cho gần 200 thành viên lực lượng ANTT ở cơ sở, học viên được phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật PCCC năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành; phân tích nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Đặc biệt, chương trình làm rõ trách nhiệm của lực lượng ANTT ở cơ sở trong tuyên truyền, vận động người dân, phát hiện nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ, phối hợp xử lý ban đầu và hỗ trợ lực lượng chuyên nghiệp khi có sự cố.

Cũng nằm trong kế hoạch tập huấn, tại các xã, phường: Phước Bình, Phước Long, Đa Kia, Bù Đăng…, các lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng ANTT ở cơ sở liên tục được triển khai với nhiều chuyên đề về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, quân sự, võ thuật, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, PCCC và cứu nạn, cứu hộ, vận động, giáo dục người vi phạm pháp luật, tuần tra bảo đảm ANTT, chuyển đổi số và những quy định mới liên quan chức năng, nhiệm vụ của lực lượng.

Phát biểu tại buổi tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn xã vào ngày 3-9, Trung tá Châu Thành Đủ, Phó trưởng Công an xã Bù Đăng nhấn mạnh: Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an chính quy. Đây là lực lượng nòng cốt, bám sát địa bàn, gần dân nhất, có vai trò hỗ trợ công an cấp xã nắm tình hình, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, vụ việc ngay khi mới phát sinh, không để hình thành “điểm nóng”. Việc trang bị, cập nhật kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ được xác định là yêu cầu cấp thiết.

Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ thời gian qua, anh Huỳnh Quốc Việt, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở khu phố Bửu Hòa 2, phường Biên Hòa cho biết: Thông qua các lớp tập huấn, các thành viên tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã nắm được rất nhiều kiến thức về pháp luật, kỹ năng về xử lý, giải quyết các tình huống trên thực tế.

Theo anh Huỳnh Quốc Việt, việc được trang bị kiến thức, kỹ năng chắc chắn sẽ giúp cho lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở nâng cao nghiệp vụ, từ đó giải quyết tốt các tình huống, các mâu thuẫn, gây dựng được các phong trào thiết thực tại các địa bàn, qua đó giúp giữ gìn ANTT ở các địa bàn dân cư.

Theo lãnh đạo Công an thành phố, thời gian tới, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là tiếp tục bám sát địa bàn, gần dân, sát với dân; chủ động nắm tình hình, kịp thời báo cáo công an cấp xã những vấn đề phát sinh; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Cùng với đó, lực lượng phải thực hiện tốt việc tuần tra, hỗ trợ bảo đảm ANTT, TTATGT, PCCC và cứu nạn, cứu hộ, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần không để vụ việc nhỏ phát sinh thành phức tạp.

Qua quá trình hoạt động hơn 2 năm qua cho thấy, việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở không chỉ dừng lại ở việc đủ quân số, bố trí đúng địa bàn mà quan trọng hơn là phải bảo đảm chất lượng và năng lực thực thi nhiệm vụ. Khi mỗi thành viên lực lượng ANTT ở cơ sở nắm chắc địa bàn, hiểu dân, biết cách tuyên truyền, nhận diện nguy cơ, xử lý đúng tình huống và phối hợp hiệu quả với công an cấp xã, thế trận an ninh nhân dân sẽ được củng cố ngay từ địa bàn dân cư. Qua đó góp phần giữ vững ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, tạo nền tảng quan trọng để các xã, phường chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các vấn đề ngay từ cơ sở.