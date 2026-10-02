Xây dựng môi trường du lịch trật tự, an toàn:Phòng ngừa và xử lý nguy cơ

Ngành du lịch thành phố nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Ảnh: N.HÀ

Tại những khu, điểm du lịch tập trung đông người, đơn vị quản lý điểm đến là lực lượng trực tiếp tổ chức không gian, cung cấp dịch vụ và tiếp xúc với du khách mỗi ngày. Vì vậy, chủ động nhận diện, phòng ngừa và xử lý các nguy cơ mất an toàn ngay từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng.

Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn và Khu căn cứ cách mạng K20 là hai điểm đến nổi bật của phường Ngũ Hành Sơn, thu hút lượng lớn du khách tham quan.

Trong 9 tháng đầu năm, Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón 1.800.640 lượt khách (1.260.448 lượt khách nước ngoài), tổng thu ngân sách hơn 79 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ; Khu căn cứ cách mạng K20 tiếp đón, phục vụ miễn phí 17.490 lượt khách đến tham quan, học tập và nghiên cứu.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường, phụ trách bộ phận quản lý di tích Ngũ Hành Sơn cho biết, các tổ, đội chuyên môn, nhất là đội bảo vệ, thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại các điểm tham quan. Hệ thống camera an ninh cũng được sử dụng để tăng cường giám sát hoạt động tại khu danh thắng và Nhà truyền thống K20.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã trao trả tài sản cho 33 trường hợp khách đánh rơi, bỏ quên; hỗ trợ 66 khách gặp khó khăn trong hành trình tham quan.

Tương tự, Trung tâm Hỗ trợ du khách (Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng) không chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin du lịch mà tiếp nhận, kiểm tra, kết nối và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để hỗ trợ bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách, qua đó góp phần bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện, mến khách.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Hỗ trợ du khách tiếp nhận 64.890 lượt khách tại văn phòng chính, 2 quầy thông tin tại sân bay và văn phòng 49 Phan Châu Trinh, hỗ trợ 3.190 cuộc gọi vào số Hotline *8899, 454 email, 2.918 tin nhắn từ du khách qua các ứng dụng mạng xã hội.

Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ xử lý 101 trường hợp du khách bị mất giấy tờ, các vấn đề về đặt phòng khách sạn, giá cả dịch vụ, lạc đường, các hành vi và thái độ của tài xế…

Nhiều du khách bày tỏ sự vui mừng, cảm kích khi nhận lại được tài sản bị thất lạc. Ảnh: NGỌC HÀ

Siết chặt quản lý

Cùng với sự chủ động của các khu du lịch, điểm đến, công tác bảo đảm an toàn tại những khu vực tập trung đông người cũng được lực lượng chức năng tăng cường.

Tại các bãi biển du lịch, Đội cứu nạn các bãi biển du lịch Đà Nẵng hiện có 95 nhân viên, chia thành 20 tổ trực dọc hai tuyến biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa và Nguyễn Tất Thành. Trên bờ có lực lượng quan sát, dưới nước bố trí người trực sẵn bằng thúng chai để kịp thời tiếp cận khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, cùng với lực lượng cứu nạn, 47 cán bộ, nhân viên Đội quản lý trật tự du lịch làm việc cả ngày lẫn đêm, trong đó ca trực kéo dài từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Ngoài ra, 32 thành viên lực lượng liên ngành được chia thành 8 tổ tuần tra tại các phường ven biển gồm Ngũ Hành Sơn, An Hải, Sơn Trà, Thanh Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân và Hội An Đông. Các lực lượng này phối hợp phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc tham gia xử lý những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, môi trường, cảnh quan, tai nạn và các sự cố phát sinh.

Tại những địa bàn trọng điểm du lịch, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng góp phần tạo thành “lá chắn” từ địa bàn.

Tại khu phố du lịch An Thượng (phường Ngũ Hành Sơn), 54 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 224 thành viên phối hợp cùng Công an phường bám sát địa bàn, nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh.

Ông Hoàng Anh Khoái (lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phường Ngũ Hành Sơn) cho hay, trước lượng người nước ngoài đến du lịch, làm việc và sinh sống ngày càng đông, lực lượng thường xuyên bám địa bàn, nhắc nhở các điểm lưu trú thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở du khách chấp hành các quy định khi tham gia giao thông bằng xe máy thuê.

Theo ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân, địa bàn phường có 54 cơ sở lưu trú gồm 1 khu nghỉ dưỡng - khách sạn 5 sao, 29 khu du lịch cộng đồng, 3 khách sạn, 4 homestay, 17 nhà nghỉ. Chỉ trong tháng 9/2026, các cơ sở lưu trú trên địa bàn đón hơn 8.400 lượt khách.

Qua công tác kiểm tra, quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch, tình hình an ninh, trật tự tại các cơ sở lưu trú, du lịch thời gian qua cơ bản ổn định; chưa ghi nhận hoạt động phức tạp, vi phạm pháp luật của các cơ sở lưu trú, khách du lịch.

“Thời gian tới, số lượng khách du lịch đến địa bàn ngày một tăng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch đối với toàn hệ thống chính trị, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị và lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn phường”, ông Dũng nói.