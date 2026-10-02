An toàn cháy nổ trong doanh nghiệp

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, chỉ một sự cố cháy xảy ra cũng có thể gây thiệt hại lớn về tài sản, hoạt động của doanh nghiệp. Đơn cử, tháng 10/2024, vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật (phường Tam Thanh) đã thiêu rụi khoảng 5.000 xe, linh kiện, thiết bị xe máy điện, thiệt hại gần 88 tỷ đồng. Đầu tháng 1/2025, vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất mùn cưa của Doanh nghiệp tư nhân Phú Khánh (xã Hữu Lũng) đã làm khoảng 600 m² nhà xưởng cùng nhiều máy móc, thiết bị bị thiêu rụi, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Đây cũng là bài học đắt giá để các doanh nghiệp nâng cao công tác phòng ngừa cháy, nổ.

Các lực lượng phối hợp di dời người và tài sản trong buổi thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Rosin Industries Việt Nam, xã Châu Sơn (tháng 5/2026) Ảnh: HOÀNG HUẤN

Ông Lương Xuân Bách, Phó Tổng Giám đốc phụ trách an ninh điều hành, Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương cho biết: Xác định công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ thường xuyên, công ty luôn chú trọng củng cố lực lượng PCCC cơ sở, bổ sung phương tiện, thiết bị phục vụ chữa cháy tại chỗ... Gần đây nhất, tại buổi thực tập phương án chữa cháy và CNCH ngày 14/9/2026, công ty huy động khoảng 120 người tham gia. Thông qua thực hành sát với điều kiện hoạt động thực tế, người lao động của công ty được nâng cao khả năng ứng phó tại chỗ.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 6.500 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh khác nhau. Trong đó, nhiều doanh nghiệp sử dụng máy móc, thiết bị điện công suất lớn, tập kết nguyên vật liệu, hàng hóa hoặc phát sinh nguồn nhiệt trong quá trình sản xuất. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Để phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ tại doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và tổ chức, hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy tại các cơ sở nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống. Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kiểm tra PCCC tại 507 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc diện quản lý; phát hiện, xử lý 18 đơn vị vi phạm quy định về phòng cháy; tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về khai báo, trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy và cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” với sự tham gia của 600 đại biểu là đại diện doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh…

Thượng tá Trần Văn Tương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Toàn tỉnh hiện có 3.294 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó 2.017 cơ sở là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Từ năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 2 phương án thực tập chữa cháy và CNCH cấp tỉnh tại các cơ sở, doanh nghiệp. Qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và tổ chức thực tập phương án, ý thức, trách nhiệm của chủ cơ sở, doanh nghiệp và người lao động trong công tác phòng ngừa cháy, nổ từng bước được nâng lên. Nhờ đó, số vụ cháy xảy ra tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy tại doanh nghiệp, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng, giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Sự chủ động của doanh nghiệp, hỗ trợ nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã và đang góp phần nâng cao ý thức, năng lực phòng ngừa, xử lý sự cố ngay từ cơ sở. Qua đó, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn về người, tài sản, giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.