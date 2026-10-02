Danh tính nam thanh niên bị nhân viên quán thịt dê cầm điếu cày đuổi đánh, chủ nhà hàng lên tiếng

Liên quan vụ nam thanh niên bị nhân viên nhà hàng chuyên thịt dê ở Ninh Bình cầm điếu cày đuổi đánh, đang được chia sẻ trên mạng xã hội, ông Nguyễn Văn Hào, chủ nhà hàng Cường Dê, cho biết trên VietNamNet, người xuất hiện trong đoạn clip là N.V.T. Người cầm điếu cày đuổi đánh anh T. được xác định là ông Dương Văn Hưng (SN 1959, trú tại Ninh Bình), nhân viên của nhà hàng.

Theo ông Hào, trước khi xảy ra vụ việc, anh T. đã nhiều lần đến nhà hàng chửi bới và có hành vi khiêu khích ông Hưng. Riêng chiều 28/9, anh T. đến nhà hàng 2 lần. Chủ nhà hàng cho rằng trong lần này, anh T. có lời lẽ lăng mạ, xưng hô “mày - tao” với ông Hưng, đồng thời dùng điện thoại livestream trên mạng xã hội.

Theo đoạn clip được lan truyền, thời điểm xảy ra sự việc, ông Hưng đang làm việc tại quán thì anh T. đến livestream. (Ảnh: Cắt từ clip)

Ông Hào khẳng định giữa nhà hàng của ông và gia đình anh T. không có mâu thuẫn hay cạnh tranh trong kinh doanh. Tuy nhiên, theo ông, anh T. nhiều lần sang nhà hàng gây rối. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, ngày 19/9, ông Hào đã gửi đơn đến Công an phường Tây Hoa Lư và Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị làm rõ những sự việc liên quan.

Theo thông tin trên VTC News, thời điểm xảy ra vụ va chạm, ông Hào đang đi tập thể dục nên không có mặt tại nhà hàng. Khi trở về và phát hiện sự việc, ông đã gọi điện báo Công an phường Tây Hoa Lư vào lúc 17h16. Những người liên quan sau đó được mời đến trụ sở công an để làm việc.

Ông Hưng đã làm việc tại nhà hàng của ông Hào khoảng 10 năm. Sau vụ việc, người đàn ông này được cho là lo lắng trước thông tin anh T. đề cập đến việc yêu cầu bồi thường liên quan thời gian điều trị. Ông Hào cho biết mong muốn cơ quan chức năng xác minh toàn bộ nguyên nhân, diễn biến và trách nhiệm của những người liên quan, từ đó xử lý theo quy định.

Thanh niên có lời lẽ, hành động khiêu khích. Ảnh cắt từ video.

Theo ông Hào chia sẻ với VietNamNet, sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, một số người gọi điện hỏi cách liên hệ để động viên và hỗ trợ kinh phí cho ông Hưng. Tuy nhiên, ông Hưng từ chối nhận hỗ trợ. Phía nhà hàng cho biết sẽ hỗ trợ ông Hưng thực hiện các thủ tục cần thiết và những chi phí phát sinh liên quan đến vụ việc.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đến trước một nhà hàng chuyên kinh doanh các món thịt dê, dùng điện thoại quay người đàn ông được cho là nhân viên của quán và có lời lẽ thiếu chuẩn mực. Người này sau đó cũng dùng điện thoại quay lại anh T.

Hai bên xảy ra tranh cãi, sau đó người đàn ông được cho là nhân viên nhà hàng cầm điếu cày đuổi đánh nam thanh niên. Anh T. bỏ chạy và kêu cứu.

Hiện, Công an phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đang xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và trách nhiệm của những người liên quan.