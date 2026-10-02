Thi thể nam giới ở chân cầu Trần Quý Kiên: Trên ngực có xăm hình rồng, lưng xăm hình trái tim có đôi cánh

Mới đây, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ việc một người tử vong chưa rõ nguyên nhân, được phát hiện tại khu vực chân cầu Trần Quý Kiên, phường An Khánh, tờ Công an Nhân dân thông tin.

Theo Cơ quan Công an, thi thể được phát hiện vào ngày 28/9. Nạn nhân là nam giới, khoảng 30-35 tuổi, thể trạng trung bình, tóc ngắn màu đen. Thời điểm được phát hiện, người này mặc áo thun tay dài, quần dài màu tối.

Hình xăm trên lưng nạn nhân. Ảnh: Công an Nhân dân

Đặc điểm nhận dạng đáng chú ý là trên ngực nạn nhân có hình xăm hình rồng. Phần lưng có hình xăm chữ Hán, kèm hình hoa văn hình trái tim có đôi cánh.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai biết thông tin hoặc có người thân mất liên lạc với đặc điểm nhận dạng trên liên hệ để phối hợp xác định danh tính nạn nhân. Thông tin có thể cung cấp cho cán bộ điều tra tại số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM hoặc qua số điện thoại 0375.004.446.

Cơ quan chức năng cũng phát đi thông báo tìm thân nhân của thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền, phường Bình Đông.

Cụ thể, ngày 16/6, nạn nhân được phát hiện tại bờ kè phía sau nhà lồng T, chợ đầu mối Bình Điền (phường Bình Đông). Tử thi đã bị phân hủy, là nam giới, cao khoảng 1,7m, mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh, quần đùi kaki màu đen, tóc ngắn màu đen, mất toàn bộ răng hàm trên và 2 răng hàm dưới.

Ai là người thân của nạn nhân hoặc có thông tin liên quan, xin liên hệ Điều tra viên Đặng Công Trứ (Đội 3, Phòng PC01 Công an TP.HCM; địa chỉ: số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng; điện thoại: 039.583.0034) để giải quyết.