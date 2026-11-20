Ghen tuông là cảm xúc bình thường trong mối quan hệ. Ảnh: Oskelaq/Pexels.

Theo GS.TS Aaron Ben-Zeév, tác giả cuốn In the Name of Love (tạm dịch: Nhân danh tình yêu), ghen tuông và đố kỵ là những cảm xúc đau đớn, khó phân biệt với nhau.

Khi ghen tuông, bạn sợ rằng mình có thể đánh mất tình cảm hoặc sự ưu ái của người mình yêu vào tay một người khác. Khi đố kỵ, bạn cảm thấy mình là người chịu thiệt thòi.

Ben-Zeév phát hiện rằng những người yêu thầm người mình không thể có được thường trải qua cả hai cảm xúc kể trên. Họ muốn có nhiều hơn, và họ cũng không muốn mất đi những gì mình đang có.

Đối với nhiều người, gốc rễ thực sự của sự ghen tuông là sự bất an. Xác định chính xác điều gì đang thúc đẩy sự bất an đó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn không chỉ về bản thân mà còn cả các mối quan hệ.

Nguồn gốc của ghen tuông

Christopher Ryan, tác giả sách và nhà tâm lý học sống tại Barcelona (Tây Ban Nha), nhận định ghen tuông cũng là một quy ước xã hội, tương tự như chế độ một vợ một chồng (monogamy).

Xã hội kỳ vọng chúng ta phải có cảm giác ghen tuông, và chúng ta thường chấp nhận những chuẩn mực do xã hội định nghĩa.

Ryan bổ sung thêm rằng sự ghen tuông còn được nuôi dưỡng bởi những nỗi sợ hãi do xã hội tạo ra, chẳng hạn như: nỗi sợ khó khăn về tài chính, sợ bị kỳ thị hoặc mang định kiến xã hội, sợ không thể dễ dàng tiếp cận sự thân mật trong tình cảm.

Cảm giác ghen tuông có thể xuất phát từ cảm giác bất an, thiếu tự tin. Ảnh: Artempodrez/Pexels.

Theo Psychology Today, ghen tuông ở mức độ vừa phải là điều bình thường và ai cũng có thể ghen tuông. Nó cho thấy chúng ta quan tâm đến người kia, chẳng hạn như vợ/chồng hoặc người yêu của mình.

Susan Albers, TS Tâm lý học, cũng cho rằng: "Ghen tuông là cảm xúc khó chịu và phức tạp. Nhưng nó cũng là cảm xúc bình thường".

Nghiên cứu về sự gắn bó và ghen tuông chỉ ra rằng những người có phong cách gắn bó khác nhau sẽ trải nghiệm và bộc lộ sự ghen tuông khác nhau. Đàn ông và phụ nữ cũng có xu hướng bộc lộ sự ghen tuông khác biệt.

Nhưng nhìn chung, kiểu tính cách gắn bó, lòng tự trọng, lịch sử tình cảm và các giá trị cá nhân của một người có khả năng dự báo cách ghen tuông chính xác hơn nhiều so với dựa trên giới tính.

Việc dùng giới tính làm khuôn khổ để hiểu sự ghen tuông, ví dụ định kiến "đàn ông chỉ ghen vì tình dục" hay "phụ nữ chỉ ghen vì tình cảm", sẽ khiến cho những nhận định trở nên sai lệch.

Để ghen tuông không phá vỡ mối quan hệ

Mặc dù ghen tuông là bình thường, nhưng nó có thể gây hại cho mối quan hệ nếu bạn để nó lấn át. Bạn đánh mất những gì mình đang cố gắng níu giữ khi gây ra căng thẳng và áp lực trong mối quan hệ.

Ghen tuông quá nhiều có thể gây hại cho sức khỏe tinh thần và mối quan hệ. Ảnh: Andy Lee/Pexels.

Theo Tiến sĩ Albers, bước đầu tiên để chế ngự cảm xúc ghen tuông là nhận ra những yếu tố kích hoạt bên trong bạn.

Những yếu tố kích hoạt này có thể liên quan đến lo âu, đặc điểm tính cách, chấn thương trong quá khứ hoặc là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Nếu bạn nhận thấy mình đang để cảm xúc ghen tuông chi phối, điều quan trọng là phải xác định "khi nào" và "tại sao" những cảm xúc này lại bùng phát.

Tiếp theo, bạn nên thừa nhận rằng ghen tuông là cảm xúc bình thường của một con người, và bạn cũng là một người thường.

Điều này rất quan trọng cho bước tiếp theo là giao tiếp, bởi vì nếu không thừa nhận và thành thật về cảm xúc của mình, bạn sẽ không thể giải quyết chúng với nửa kia.

Khi đã suy ngẫm về nguồn gốc của cảm giác ghen tuông và vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, điều quan trọng là phải bày tỏ những lo ngại này với đối phương.

"Giao tiếp, chứ không phải điều tra, mới là thứ tạo dựng niềm tin. Phản ứng của họ đối với sự ghen tuông của bạn cũng sẽ tiết lộ rất nhiều điều về mối quan hệ. Nếu họ sẵn sàng nói chuyện và thấu hiểu thay vì phản ứng lại, hoặc trách móc hay đổ lỗi, nó cho thấy rất nhiều điều về động lực của mối quan hệ", TS Albers nhận xét.

Ở khía cạnh tích cực nhất, ghen tuông là một cảm xúc thoáng qua cho thấy bạn đang sở hữu điều gì đó hoặc ai đó quý giá trong cuộc sống.

Nhưng ở mức độ tồi tệ nhất, sự ghen tuông có thể gây tổn hại cho tinh thần và các mối quan hệ của bạn. Nếu vẫn cảm thấy ghen tuông dai dẳng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của mình, hãy thử nói chuyện với một chuyên gia tư vấn hôn nhân hoặc nhà trị liệu để cảm thấy bình yên hơn.