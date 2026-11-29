Caffeine và vòng luẩn quẩn thiếu ngủ

TS. Bùi Thị Thúy, phụ trách Khoa Khám và tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng cho biết, caffeine có trong nhiều loại thực phẩm và đồ uống như cà phê, trà, chocolate, nước ngọt cola và nước tăng lực. Hoạt chất này ức chế tác dụng của adenosine, qua đó làm giảm cảm giác buồn ngủ và tạo sự tỉnh táo tạm thời.

Trên thực tế, nhiều bạn trẻ thường sử dụng nước tăng lực vào chiều tối để thức khuya học bài hoặc hoàn thành công việc. Tuy nhiên, caffeine có thể khiến người uống khó đi vào giấc ngủ, ngủ ít hoặc giảm chất lượng giấc ngủ, từ đó ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ và tiếp thu kiến thức.

Về tim mạch, tiêu thụ caffeine có thể gây hồi hộp, tim đập nhanh và tăng huyết áp tạm thời. Các bác sĩ cũng từng tiếp nhận những trường hợp trẻ đến khám với biểu hiện buồn nôn, khó chịu vùng bụng, chán ăn, mệt mỏi, bồn chồn, lo lắng, thậm chí run tay và dễ cáu gắt. Qua khai thác tiền sử, nhiều trường hợp có thói quen sử dụng nước tăng lực để thức khuya trong các kỳ thi.

Theo TS. Bùi Thị Thúy, giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với quá trình củng cố trí nhớ, xử lý thông tin và phục hồi hoạt động của não bộ. Việc sử dụng nước tăng lực vào buổi chiều tối có thể khiến trẻ khó ngủ. Nếu tình trạng thiếu ngủ kéo dài, khả năng tập trung, ghi nhớ và điều chỉnh cảm xúc cũng bị suy giảm.

Đáng lo ngại, nhiều học sinh, sinh viên có thể rơi vào vòng luẩn quẩn: thiếu ngủ dẫn đến mệt mỏi, tiếp tục sử dụng caffeine để duy trì sự tỉnh táo, nhưng lại càng khó ngủ hơn. Vì vậy, dù caffeine có thể giúp tỉnh táo trong thời gian ngắn, nước tăng lực không phải giải pháp bảo đảm hiệu quả học tập lâu dài.

Tác hại của nước tăng lực đối với sức khỏe tim mạch. (Ảnh do AI tạo)

Không nên lạm dụng đồ uống chứa caffeine

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo thanh thiếu niên không nên sử dụng nước tăng lực và cần tránh tiêu thụ quá 100 mg caffeine mỗi ngày. Tuy nhiên, đây không phải ngưỡng đã được chứng minh an toàn. Các khuyến nghị đồng thuận năm 2025 cũng khuyến khích trẻ em từ 5-18 tuổi tránh sử dụng đồ uống chứa caffeine.

Hàm lượng caffeine trong các loại đồ uống có sự khác biệt tùy sản phẩm và khẩu phần. Ước tính, 330 ml nước ngọt cola chứa khoảng 30-40 mg caffeine; 240 ml trà pha chứa 20-60 mg; 240 ml cà phê pha chứa 80-120 mg. Trong khi đó, 250 ml nước tăng lực có thể chứa khoảng 80 mg caffeine, tùy sản phẩm; một số lon dung tích lớn có thể cung cấp 150-300 mg hoặc hơn.

TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho biết hàm lượng caffeine trong thực phẩm và đồ uống phụ thuộc vào chủng loại, khẩu phần cũng như cách chế biến. Do đó, việc kiểm soát lượng caffeine tiêu thụ đặc biệt quan trọng đối với trẻ em và thanh thiếu niên, nhóm tuổi nhạy cảm hơn với những tác động của chất kích thích này.

Để bảo đảm sức khỏe và khả năng học tập, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh hướng dẫn trẻ xây dựng chế độ sinh hoạt khoa học. Theo đó, trẻ từ 6-12 tuổi cần ngủ khoảng 9-12 giờ mỗi ngày; thanh thiếu niên từ 13-17 tuổi cần ngủ 8-10 giờ.

Bên cạnh đó, cần duy trì chế độ ăn uống cân đối, không bỏ bữa, uống đủ nước và sắp xếp thời gian học tập, nghỉ ngơi hợp lý. Đặc biệt, trẻ nên hạn chế thức khuya, ưu tiên sử dụng nước lọc thay vì các loại đồ uống chứa caffeine để duy trì sức khỏe lâu dài.