Gừng – nguyên liệu quen thuộc với nhiều lợi ích

Gừng là loại gia vị quen thuộc trong đời sống người Việt, đồng thời được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền. Theo quan niệm này, gừng có tính ấm, vị cay, thường được dùng để làm ấm cơ thể và hỗ trợ giảm cảm giác lạnh.

Trong gừng có các hợp chất sinh học như gingerol, shogaol và zingerone. Những thành phần này được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và một số tác động sinh học có lợi cho sức khỏe.

Ngoài việc sử dụng trong chế biến món ăn hoặc pha trà, gừng còn được nhiều người dùng để nấu nước ngâm chân. Khi kết hợp với nước ấm, phương pháp này có thể mang lại cảm giác dễ chịu, đặc biệt trong những ngày thời tiết lạnh.

Những lợi ích khi ngâm chân với nước gừng

Giúp làm ấm bàn chân, tạo cảm giác thư giãn

Lợi ích dễ nhận thấy nhất của việc ngâm chân bằng nước gừng ấm là làm ấm bàn chân và giảm cảm giác lạnh. Nhiệt độ nước phù hợp giúp các mạch máu ngoại vi giãn ra tạm thời, tăng lưu lượng máu đến vùng da được ngâm, từ đó mang lại cảm giác dễ chịu.

Đối với người thường xuyên bị lạnh chân khi thời tiết chuyển mùa, đây có thể là một cách thư giãn đơn giản tại nhà. Tuy nhiên, phương pháp này không điều trị được các bệnh lý gây lạnh chân hoặc rối loạn tuần hoàn.

Hỗ trợ thư giãn, cải thiện chất lượng giấc ngủ

Sau một ngày làm việc căng thẳng, ngâm chân trong nước ấm có thể giúp cơ thể thư giãn, giảm cảm giác mệt mỏi. Khoảng thời gian nghỉ ngơi kết hợp với hơi ấm từ nước cũng giúp một số người cảm thấy dễ chịu và dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Có thể thực hiện thói quen này vào buổi tối, trước khi đi ngủ khoảng 1-2 giờ. Dù vậy, hiệu quả cải thiện giấc ngủ còn phụ thuộc vào thể trạng và thói quen sinh hoạt của mỗi người.

Giảm cảm giác mỏi, nặng chân

Những người phải đứng lâu, đi bộ nhiều hoặc thường xuyên vận động có thể gặp tình trạng đau mỏi, căng tức bàn chân và mắt cá chân.

Ngâm chân bằng nước ấm giúp thư giãn cơ, giảm cảm giác căng mỏi tạm thời. Người dùng có thể kết hợp massage nhẹ nhàng sau khi ngâm để tăng cảm giác dễ chịu.

Tuy nhiên, nếu chân sưng đau kéo dài, đau bất thường hoặc chỉ sưng một bên, cần đi khám để xác định nguyên nhân thay vì chỉ áp dụng các biện pháp chăm sóc tại nhà.

Hỗ trợ vệ sinh và chăm sóc bàn chân

Nước ấm giúp làm mềm lớp da khô, hỗ trợ vệ sinh bàn chân và loại bỏ bụi bẩn. Sau khi ngâm, người dùng có thể lau khô, thoa kem dưỡng ẩm để hạn chế tình trạng da khô, nứt nẻ, đặc biệt trong mùa hanh khô.

Cần lưu ý, nước gừng không phải thuốc điều trị nấm chân, viêm da hay các bệnh lý ngoài da. Nếu xuất hiện tình trạng ngứa, bong tróc, nổi mụn nước hoặc tổn thương kéo dài, nên được bác sĩ thăm khám.

Ngâm chân nước gừng thế nào để an toàn?

Để có trải nghiệm thư giãn và hạn chế những rủi ro không mong muốn, người dùng cần chú ý nhiệt độ nước và thời gian ngâm.

Trước tiên, chuẩn bị một củ gừng tươi, rửa sạch, đập dập hoặc thái lát rồi đun với nước khoảng 5-10 phút. Để nước nguội bớt, sau đó pha thêm nước sạch đến khi đạt nhiệt độ ấm dễ chịu, khoảng 38-40 độ C.

Ngâm chân trong khoảng 10-15 phút, với mực nước ngập bàn chân và mắt cá nếu phù hợp. Trong quá trình ngâm, nếu cảm thấy nóng rát, khó chịu hoặc chóng mặt, cần dừng lại. Sau đó, dùng khăn mềm lau khô bàn chân, đặc biệt là các kẽ ngón.

Không nên sử dụng nước quá nóng, ngâm quá lâu hoặc cho quá nhiều gừng vì có thể gây kích ứng da ở một số người. Cũng nên tránh ngâm chân ngay sau khi ăn no.

Đặc biệt, người mắc bệnh tiểu đường, suy giảm cảm giác ở bàn chân, bệnh lý mạch máu ngoại biên hoặc có vết thương hở, viêm nhiễm tại chân cần thận trọng. Những đối tượng này nên hỏi ý kiến nhân viên y tế trước khi thực hiện để tránh nguy cơ bỏng và tổn thương da.

Ngâm chân bằng nước gừng là thói quen chăm sóc cơ thể đơn giản, có thể giúp làm ấm và thư giãn sau một ngày làm việc. Tuy nhiên, đây không phải phương pháp chữa bệnh hay thay thế điều trị y tế. Để duy trì sức khỏe, mỗi người vẫn cần kết hợp chế độ ăn uống cân bằng, vận động hợp lý và ngủ đủ giấc.