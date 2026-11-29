Chiều 29/11, Bệnh viện E đã phối hợp Bộ môn Răng hàm mặt, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và Tổ chức Operation Smile hội chẩn cho những người bệnh khe hở môi – vòm miệng.

GS Jiu Pin Lai (Đài Loan) - chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này - đã trực tiếp khám, đưa ra hướng điều trị, đồng thời, cập nhật và hướng dẫn phẫu thuật chỉnh hình xương hàm mặt cho các bác sĩ Việt Nam.

Khác với các đợt phẫu thuật chủ yếu đóng khe hở môi, vòm miệng, chương trình lần này tập trung vào di chứng sau điều trị như biến dạng xương hàm, sai khớp cắn và mất cân đối khuôn mặt, đòi hỏi kỹ thuật điều trị phức tạp.

GS Jiu Pin Lai trực tiếp khám và đưa ra hướng điều trị cho 2 bệnh nhân nặng nhất. Ảnh: Thanh Xuân.

Di chứng không dừng lại ở khe hở môi, vòm miệng

Hai trường hợp được hội chẩn chiều nay đều 18 tuổi, đến từ Ninh Bình và Nghệ An. Cả hai đã trải qua nhiều lần phẫu thuật từ nhỏ nhưng vẫn còn bất thường vùng hàm mặt.

Bệnh nhân nam ở Ninh Bình được phẫu thuật môi khi gần một tuổi, sau đó tiếp tục can thiệp vòm miệng, nhổ răng và chỉnh hàm trên. Theo người cha, gia đình đã đưa con đến bệnh viện hơn chục lần; sự hỗ trợ của Operation Smile giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí.

Bệnh nhân nữ ở Nghệ An đã trải qua khoảng 7–8 lần can thiệp, gồm sửa môi, phẫu thuật vòm, chỉnh sửa vùng mũi, ghép xương và chỉnh nha. Dù đã ghép xương hàm trên, người bệnh vẫn biến dạng khuôn mặt và sai khớp cắn.

Sau hội chẩn, các bác sĩ nhận định tình trạng lần này nặng hơn nên cần phải mổ cả hai hàm để cân chỉnh khớp cắn và dáng mặt, tạo hình hàm mặt cho phù hợp. Ca phẫu thuật dự kiến thực hiện ngày 30/11.

Theo các bác sĩ, sau khi khe hở được đóng, một số người bệnh vẫn bị thiểu sản xương hàm trên, khiến hàm nhỏ, hẹp hoặc kém phát triển. Mô sẹo xơ từ những lần phẫu thuật trước có thể co kéo, ảnh hưởng cấu trúc xương.

Hậu quả là khuôn mặt mất cân đối, khớp cắn sai lệch, ăn nhai khó khăn; một số trường hợp còn gặp vấn đề ở khớp thái dương hàm hoặc ngáy khi ngủ. Vì vậy, điều trị cần phục hồi cả chức năng và cấu trúc hàm mặt.

Được chuyên gia hàng đầu về răng hàm mặt khám là cơ hội tốt cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Xuân.

Ưu tiên an toàn người bệnh

Phẫu thuật chỉnh hình xương ở người từng điều trị khe hở môi – vòm miệng phức tạp hơn các trường hợp thông thường. Xương phát triển không đồng đều, kết hợp mô sẹo co kéo, đòi hỏi bác sĩ tính toán kỹ để điều chỉnh tương quan hai hàm và hạn chế rủi ro.

Tại buổi khám, chuyên gia Jiu Pin Lai cùng bác sĩ Bệnh viện E hội chẩn, đưa ra định hướng riêng cho từng trường hợp. Người bệnh đủ điều kiện có thể được chỉnh hình đồng thời hai hàm và ghép xương ở vùng cần thiết.

Với ca phức tạp, bác sĩ có thể ưu tiên bổ sung xương, tạo nền tảng ổn định trước khi chỉnh hình ở giai đoạn tiếp theo. Phẫu thuật nhiều thì được cân nhắc để bảo đảm an toàn.

TS.BS Nguyễn Hồng Nhung, Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện E, giảng viên Bộ môn Phẫu thuật Miệng Hàm Mặt của trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết chương trình vừa tạo cơ hội để người bệnh được chuyên gia quốc tế hội chẩn, lựa chọn hướng điều trị hiệu quả nhất, sớm phục hồi bình thường, vừa giúp bác sĩ trong nước trao đổi, cập nhật kinh nghiệm.

Ngoài hai trường hợp dự kiến phẫu thuật, trong ngày 29/11, các bác sĩ tiếp tục khám, hội chẩn khoảng 5–7 người bệnh khác để xem xét tiếp nhận, sắp xếp điều trị.

Hoạt động này góp phần nâng cao năng lực xử lý di chứng khe hở môi – vòm miệng tại Bệnh viện E, hướng tới cải thiện chức năng ăn nhai và sự hài hòa khuôn mặt cho các bệnh nhân.