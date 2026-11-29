“Bố mẹ cứ từ từ”

Sinh năm 1995, đã qua tuổi 30 nhưng Lê Đình Tùng, ở Thanh Hóa, vẫn chưa một lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, hiện làm việc cho một tập đoàn kinh doanh đa ngành, Tùng thường xuyên đi đây đó, có nhiều cơ hội gặp gỡ các bạn nữ cùng trang lứa. Nhưng mặc cho bố mẹ nhiều lần giục giã, anh vẫn chỉ đáp: “Bố mẹ cứ từ từ”.

Nhiều bạn trẻ ngại cưới, lười sinh vì thích cuộc sống tự do. Ảnh minh họa do AI tạo

Tùng không phải là trường hợp cá biệt. Theo kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong nhóm 30–34 tuổi, có 31,2% nam giới và 13,1% nữ giới chưa từng kết hôn. Ở nhóm 25–29 tuổi, tỷ lệ này lần lượt là 58,1% và 31,9%. Tuổi kết hôn trung bình lần đầu của người Việt cũng tăng từ 25,2 tuổi năm 2019 lên 27,3 tuổi năm 2024. Trong đó, nam giới là 29,4 tuổi, nữ giới là 25,2 tuổi. Những con số cho thấy xu hướng lập gia đình muộn ngày càng rõ nét.

Nếu với bố mẹ, ngoài 30 tuổi đã là lúc cần yên bề gia thất, thì với người trẻ, đó có thể vẫn là khoảng thời gian dành cho công việc, trải nghiệm và những dự định cá nhân. Việc kết hôn được cân nhắc cùng nhiều câu hỏi: Đã gặp người phù hợp chưa? Công việc có ổn định không? Sau đám cưới sẽ sống ở đâu, thu xếp cuộc sống thế nào?

Khoảng cách giữa mong muốn của cha mẹ và lựa chọn của con cái vì thế không chỉ nằm ở thời điểm tổ chức một đám cưới. Cha mẹ mong con sớm có người đồng hành, có một gia đình riêng. Người trẻ lại muốn tự quyết định khi nào bắt đầu cuộc sống ấy, với ai và trong điều kiện nào. Khi những điều này chưa rõ ràng, lời giục giã đôi khi chỉ nhận lại một lời hẹn.

Đối với trường hợp Khánh Linh ở Hà Nội, dù đã cân nhắc cả năm trước khi quyết định kết hôn, Linh vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ. Hai vợ chồng đã có nhà do bố mẹ mua cho, có công việc với mức tổng thu nhập 40–45 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, Linh vẫn mong dành thêm vài năm kiếm tiền, tích lũy để có thể cho con một cuộc sống đầy đủ nhất. Qua bàn bạc, hai vợ chồng thống nhất sẽ sinh con sau vài năm nữa.

Câu chuyện của Linh cho thấy, có nhà và thu nhập tương đối ổn định chưa đồng nghĩa với việc các cặp đôi đã sẵn sàng đón con. Bên cạnh khoản tiền cần tích lũy là sự chuẩn bị để thay đổi nhịp sống, sắp xếp công việc và dành thời gian chăm sóc một thành viên mới. Kết hôn là một quyết định, còn trở thành cha mẹ lại là một quyết định khác, cần sự thống nhất của cả hai người.

Nhưng kinh tế không phải lý do duy nhất khiến người trẻ chậm lập gia đình. Có người chưa muốn lấy chồng, sinh con vì còn muốn sống tự do, chủ động sử dụng thời gian theo ý thích. Ngày nghỉ có thể ngủ nướng, đi chơi cùng bạn bè, tham gia các hội nhóm mà không phải lo chăm sóc con cái hay thu xếp những trách nhiệm đối nội, đối ngoại.

Một số khác lựa chọn duy trì quan hệ yêu đương nhưng không tiến tới hôn nhân. Họ muốn có người chia sẻ tình cảm, song chưa muốn gắn bó bằng những trách nhiệm lâu dài. Khi tình cảm không còn, họ mong có thể chia tay mà ít vướng bận về gia đình, con cái.

Cùng là chưa kết hôn hoặc chưa sinh con nhưng hoàn cảnh, mong muốn của mỗi người rất khác nhau. Có người muốn chờ để chuẩn bị, có người chưa tìm được sự gắn bó đủ lớn, cũng có người thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bởi vậy, những lời giục giã từ gia đình đôi khi khó chạm tới điều người trẻ thực sự băn khoăn.

Cách gọi “ngại cưới, lười sinh” có thể mô tả sự sốt ruột của người ngoài cuộc, nhưng chưa nói hết những cân nhắc phía sau. Chưa kết hôn không đồng nghĩa với từ chối hôn nhân; chưa muốn sinh con ở thời điểm hiện tại cũng chưa hẳn là không muốn làm cha mẹ. Điều cần hiểu rõ hơn là họ đang chờ điều gì và sự chờ đợi ấy có một kế hoạch cụ thể hay không.

Bao giờ mới đủ sẵn sàng?

Mong muốn dành cho con điều kiện tốt nhất là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, xác định thời điểm đã sẵn sàng lại không đơn giản. Có thêm một khoản tích lũy, các cặp đôi có thể tiếp tục nghĩ đến một chỗ ở tốt hơn, một công việc chắc chắn hơn hay điều kiện học hành thuận lợi hơn cho con. Kế hoạch sinh con vì thế có thể tiếp tục được lùi lại.

Nếu sự chuẩn bị chỉ được đặt ra bằng những mục tiêu ngày càng cao, câu trả lời “vài năm nữa” có thể lặp lại nhiều lần. Trong khi đó, việc làm cha mẹ còn đòi hỏi những chuẩn bị rất cụ thể: Ai sẽ chăm con? Hai vợ chồng chia sẻ công việc gia đình ra sao? Khi con ốm, công việc của mỗi người sẽ được thu xếp thế nào? Có thể nhận được sự hỗ trợ nào từ người thân?

Những câu hỏi ấy cần được trao đổi trước khi sinh con. Sự đồng thuận không chỉ là cùng chọn một thời điểm, mà còn là cùng nhận trách nhiệm với cuộc sống sau đó. Với người còn băn khoăn về việc làm cha mẹ, một kế hoạch có sự chia sẻ của bạn đời có thể giúp họ hình dung rõ hơn những thay đổi phải đối mặt.

Bên cạnh sự chuẩn bị về kinh tế và tâm lý, sức khỏe sinh sản cũng là yếu tố cần được tính đến. Theo bác sĩ Đồng Thu Trang, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tuổi tác là yếu tố cần được các cặp vợ chồng cân nhắc khi lên kế hoạch sinh con. Trong độ tuổi 20–30, phụ nữ có nhiều thuận lợi về khả năng sinh sản. Việc sinh con muộn có thể làm tăng những nguy cơ đối với sức khỏe của mẹ và bé.

TS.BS Nguyễn Thị Sim, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh và Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cũng cho biết tuổi tác ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản của phụ nữ. Khoảng 20–34 tuổi là giai đoạn thuận lợi cho việc mang thai. Các cặp vợ chồng có kế hoạch sinh con trong độ tuổi 30–35 cần quan tâm theo dõi sức khỏe sinh sản.

Theo bác sĩ, việc sinh được một em bé khỏe mạnh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, môi trường sống, dinh dưỡng và lối sống của người mẹ. Trì hoãn sinh con không đồng nghĩa chắc chắn sẽ gặp khó khăn, song phụ nữ cần hiểu những thay đổi của cơ thể để chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp. Đồng thời, khám sức khỏe tiền hôn nhân và tư vấn trước khi mang thai cũng là những bước chuẩn bị cần thiết cho các cặp đôi.

Những thông tin về tuổi sinh sản giúp người trẻ có thêm căn cứ khi lựa chọn thời điểm sinh con. Với các cặp vợ chồng đã mong muốn có con nhưng còn muốn chờ, việc tìm hiểu và tư vấn sớm sẽ giúp kế hoạch bớt mơ hồ. Thay vì chỉ hẹn “khi nào đủ điều kiện”, họ có thể cùng xác định những việc cần chuẩn bị và thời điểm xem xét lại quyết định của mình.

Về phía gia đình, sự quan tâm cũng cần bắt đầu từ việc lắng nghe. Với người chưa tìm được bạn đời, hỏi dồn về chuyện cưới xin khó giúp họ có thêm niềm tin vào hôn nhân. Với người đã kết hôn, mong muốn có cháu của ông bà cần đi cùng sự tôn trọng và trao đổi về khả năng hỗ trợ thực tế, tránh biến chuyện sinh con thành áp lực trong quan hệ gia đình.

Người trẻ có quyền cân nhắc con đường riêng. Đồng thời, mỗi lựa chọn cũng cần được nhìn nhận cùng những trách nhiệm và giới hạn về thời gian. Nếu mong muốn kết hôn, sinh con, điều cần thiết là hiểu rõ mình đang thiếu gì, cần chuẩn bị gì và có thể cùng ai tháo gỡ những băn khoăn ấy. Khi đó, lời hẹn “cứ từ từ” mới có thể trở thành một kế hoạch cụ thể cho tương lai.