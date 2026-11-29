Cà chua là một loại thực phẩm phổ biến trong số các loại rau củ quả mà chúng ta ăn hàng ngày. Tuy nhiên, ăn cà chua sai cách có thể gây hại sức khỏe. Câu chuyện của bà Trương, 61 tuổi (Trung Quốc) là một trong những trường hợp như thế.

Vốn mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, nghe nói cà chua ít đường và tốt cho mạch máu, bà Trương bắt đầu ăn liên tục cà chua bi sống khi bụng đói mỗi ngày. Bà cũng thường xuyên làm món trứng bác với cà chua cho bữa chính. Bà Trương đinh ninh ăn càng nhiều cà chua thì lượng đường trong máu sẽ được kiểm soát tốt mà không cần dùng nhiều thuốc.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, sau nửa năm, kết quả khám sức khỏe khiến bà bàng hoàng. Lượng đường trong máu lúc đói tiếp tục tăng cao. Chức năng tuyến tụy suy giảm nghiêm trọng. Thậm chí bà còn xuất hiện biến chứng bệnh võng mạc nhẹ. Các bác sĩ điều trị đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân gốc rễ nằm ở chính thói quen ăn cà chua sai cách của bà Trương.

Trong chế độ dinh dưỡng, cà chua hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "siêu thực phẩm" nhờ bảng thành phần vô cùng đắt giá. Loại quả này sở hữu hàm lượng lycopene vượt trội. Đây là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, hỗ trợ bảo vệ thành mạch, hạ cholesterol xấu và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch hay một số bệnh ung thư.

Bên cạnh đó, cà chua chín còn là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch, kích thích sản sinh collagen làm đẹp da. Lượng kali và folate trong cà chua hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ hệ thần kinh và tim mạch hoạt động ổn định. Đặc biệt, vitamin A và beta-carotene trong quả chín đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực khỏe mạnh, chống mỏi mắt.

Tuy nhiên, dù bổ dưỡng đến đâu, việc tiêu thụ không đúng cách vẫn có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Dưới đây là một số sai lầm nên tránh khi ăn cà chua:

Ăn cà chua xanh sống

Cà chua chưa chín chứa lượng lớn solanine, chất này có cấu trúc tương tự độc tố trong khoai tây mọc mầm, gây buồn nôn, chóng mặt, vã mồ hôi và suy hô hấp. Khi chín đỏ, chất này tự tiêu biến, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe.

Thói quen ăn cà chua sống khi bụng rỗng

Ảnh minh họa.

Nên tránh ăn cà chua sống như ăn salad hoặc uống nước ép cà chua khi đói, vì lúc này nồng độ acid dạ dày cao nhất, dễ gây kết tủa. Acid tannic và nhựa (pectin) trong cà chua khi gặp acid dạ dày ở nồng độ cao sẽ tạo thành các khối kết tủa không tan. Về lâu dài, điều này không chỉ gây đau bụng, nôn mửa mà còn ảnh hưởng đến dạ dày.

Bên cạnh đó, nhiều người thích ăn cà chua bi sống thường ưa những quả vỏ mỏng, mọng nước, vị ngọt đậm. Tuy nhiên, vị ngọt này cũng đi kèm một lưu ý là cà chua bi càng ngọt thì nguy cơ làm tăng nhanh đường huyết càng cao nếu ăn không điều độ.

Cà chua bi có chỉ số đường huyết (GI) khoảng 30, thuộc nhóm thực phẩm GI thấp, tức là tác động đến đường huyết tương đối chậm. Tuy nhiên, GI thấp không đồng nghĩa với việc có thể ăn thoải mái. Nếu tiêu thụ quá nhiều, lượng đường trong máu vẫn có thể tăng cao.

Nấu cà chua quá lâu hoặc hâm đi hâm lại nhiều lần

Dưới tác động nhiệt quá lâu, các vitamin nhạy cảm và lycopene sẽ bị oxy hóa, vì vậy cần tránh đun nấu cà chua quá kỹ.

-Sụt giảm 29% vitamin C: Nghiên cứu từ Đại học Cornell (Mỹ) chứng minh khi đun nóng ở 88°C trong 30 phút, lượng vitamin C mất đi 29% và sẽ biến mất hoàn toàn nếu hâm lại nhiều lần.

-Nguy cơ oxy hóa ngược: Cà chua nấu cùng dầu mỡ khi bị đun đi đun lại sẽ khiến acid béo biến đổi thành gốc tự do và aldehyde. Lúc này, món ăn không còn chống oxy hóa mà ngược lại gây gánh nặng cho gan.

-Phá hủy hương vị: Nhiệt cao tiêu diệt acid citric tự nhiên, khiến cà chua mất độ ngọt thanh, trở nên chua gắt và bở nát.

-Chỉ nấu chín tới (15 - 20 phút), ăn bữa nào nấu bữa đó và tuyệt đối không hâm lại quá nhiều lần.

Giữ nguyên hạt cà chua dù có hệ tiêu hóa kém

Dù ăn cà chua sống hay đã nấu chín, hạt cà chua vẫn giữ nguyên cấu trúc khó tiêu hóa. Với người có hệ tiêu hóa yếu, dù hạt đã được nấu mềm vẫn có thể gây kích ứng niêm mạc ruột.

Những nhóm người nên lưu ý

Dù là siêu thực phẩm nhưng cà chua chứa hàm lượng acid hữu cơ cao, những người đang bị viêm loét dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản nên hạn chế ăn cà chua, đặc biệt là cà chua sống, để tránh tình trạng ợ chua và bỏng rát thực quản.

Bên cạnh đó, cà chua cũng chứa một lượng nhất định kali. Đối với bệnh nhân suy thận giai đoạn muộn, việc nạp quá nhiều kali từ cà chua có thể gây áp lực lên thận, dẫn đến tình trạng tăng kali máu gây nguy hiểm cho nhịp tim. Người thuộc nhóm đối tượng này hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ về liều lượng sử dụng hằng ngày để đảm bảo an toàn tuyệt đối.