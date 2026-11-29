Bác sĩ Quang khuyến cáo các phụ huynh không nên chủ quan với sốt xuất huyết ở trẻ em.

Bệnh nhi sốc Sốt xuất huyết Dengue nặng có suy gan cấp đã được cứu sống. Ảnh tư liệu: nhidong.org.vn

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã cứu sống bệnh nhi 3 tuổi nguy kịch bị sốc sốt xuất huyết nặng có hội chứng tăng viêm nặng gây suy gan cấp đe dọa tính mạng. Trước đó, bệnh nhi Lê P. Q. (3 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) nhập viện vào đầu tháng 11 vào ngày thứ năm của bệnh. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng trụy mạch, huyết áp khó đo, gan to kèm cô đặc máu nặng. Ngay lập tức cháu bé được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue nặng; được hỗ trợ hô hấp, chống sốc bằng dung dịch điện giải, cao phân tử và nhanh chóng chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực.

Tại đây, bệnh nhi tiếp tục được hỗ trợ thở áp lực dương qua đường mũi, chống sốc bằng dung dịch albumin 10% để tránh tổn thương gan, truyền máu và các chế phẩm máu để ổn định đông máu. Những ngày tiếp theo, tình trạng suy hô hấp nặng dần, bệnh nhi được đặt nội khí quản giúp thở; tiếp tục sốt cao liên tục, tổn thương gan tăng. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi có hội chứng thực bào máu với phản ứng viêm tăng rất cao. Ngay lập tức các bác sĩ Khoa Hồi sức và Huyết học hội chẩn và quyết định dùng thuốc chống viêm, điều trị tình trạng tăng phản ứng viêm nặng/hội chứng thực bào máu trong bệnh sốt xuất huyết Dengue.

Tuy nhiên, tình trạng tăng viêm nặng vẫn tiếp tục kèm suy gan cấp đe dọa tính mạng, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực phải lọc máu liên tục kèm thay huyết tương để kiểm soát bão cytokin và ổn định chức năng gan. Sau gần 3 tuần hồi sức tích cực, bệnh nhi ổn định tình trạng hô hấp, huyết động học, chức năng gan, thận và được cai máy thở, ngưng lọc máu. Hiện, bệnh nhi tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo Phó Giáo sư Phạm Văn Quang, tăng phản ứng viêm nặng/hội chứng thực bào máu liên quan sốt xuất huyết Dengue là bệnh cảnh ít gặp nhưng thường diễn tiến nặng gây suy gan, thận, rối loạn đông máu dẫn tới tử vong, nhất là khi kèm với sốc nặng. Bác sĩ Quang lưu ý các đồng nghiệp ở tuyến trước nếu thấy bệnh nhi sốt xuất huyết Dengue nặng, sốt cao liên tục kèm tổn thương gan, thận, huyết học… cần nghĩ tới tăng phản ứng viêm nặng/hội chứng thực bào máu để điều trị kịp thời.

Bác sĩ Phạm Văn Quang đánh giá, việc tiếp nhận nhiều bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng thời gian gần đây là dấu hiệu cảnh báo người dân không nên chủ quan với bệnh này. Mặc dù đã bước vào cuối mùa dịch nhưng hiện Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có hơn 2.000 người mắc sốt xuất huyết mỗi tuần. Dự báo của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue vẫn tiếp tục ở mức cao trong những tháng cuối năm 2026 và có thể tiếp tục kéo dài đến tận đầu năm 2027. Bệnh sốt xuất huyết Dengue lưu hành quanh năm, thường tăng cao vào mùa mưa, có thể dẫn đến tình trạng trụy tim mạch, xuất huyết nặng, suy hô hấp, suy gan thận gây tử vong.

Đối với trẻ em, sốt xuất huyết có thể chuyển biến nặng và có nguy cơ tử vong cao nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Khi trẻ bị sốt từ 2-3 ngày trở lên, nhất là khi có kèm các dấu hiệu xuất huyết (chảy máu mũi, máu răng, chấm xuất huyết...), đau bụng, nôn ói nhiều phải nghĩ đến bệnh sốt xuất huyết và đưa trẻ đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được xác định chẩn đoán và điều trị thích hợp.