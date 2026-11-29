Khi tình cảm cũ chưa thể khép lại

Chia sẻ về câu chuyện hòa giải trên địa bàn, bà Đỗ Thị Hạnh, Trưởng thôn, Tổ phó tổ hòa giải thôn Canh Nậu 4, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội cho biết, một vụ việc có phần đặc biệt giữa người chồng và vợ cũ, nhưng thay vì tìm cách giải quyết những khúc mắc, anh chồng lại khiến gia đình vợ cũ bức xúc.

Bà Đỗ Thị Hạnh, Trưởng thôn, Tổ phó tổ hòa giải thôn Canh Nậu 4, xã Tây Phương. Ảnh: Công Phương

Trước đó, người đàn ông này kết hôn với một cô gái ở thôn Canh Nậu 4, sau đó chuyển về sinh sống tại thôn khác tại xã. Hai vợ chồng có với nhau 3 người con, song cuộc sống chung thường xuyên xảy ra bất đồng, mâu thuẫn. Những xung đột kéo dài khiến người vợ không thể tiếp tục cuộc hôn nhân nên hai người quyết định ly hôn.

Sau ly hôn, người vợ được gia đình tạo điều kiện đi lao động ở nước ngoài. Người chồng cũ không muốn chia tay, vẫn còn tình cảm nhưng không chấp nhận được việc cuộc hôn nhân đã kết thúc. Khi biết vợ cũ không còn ở nhà, anh tìm đến nhà bố mẹ vợ cũ, ném chất bẩn vào nhà, khiến bố mẹ vợ cũ bức xúc.

Nhận được thông tin, tổ hoà giải thôn Canh Nậu 4 và bà Hạnh đã trực tiếp đến nhà bố mẹ vợ để tìm hiểu. Tổ hoà giải thôn Canh Nậu 4 đã lắng nghe chia sẻ và khuyên bảo các bên bình tĩnh. Sau đó, bà phân tích cho người chồng cũ về việc hai người đã ly hôn và phải tôn trọng sự thật đó. Giờ, người vợ cũ hiện đã đi nước ngoài, không có ở nhà, vì vậy những hành động mang đồ bẩn đến ném vào nhà bố mẹ vợ cũ không giúp giải quyết được việc mà trái lại còn gây mất trật tự, ảnh hưởng đến gia đình và những người xung quanh.

Bà Hạnh cũng nhắc nhở người đàn ông cần nhận thức rõ hành vi của mình, không để sự nóng giận, tâm lý níu kéo tình cảm dẫn đến những việc làm thiếu kiểm soát, có thể bị cơ quan chức năng xử lý nếu tiếp tục gây rối.

Sau buổi trao đổi, người đàn ông dần hiểu ra, nhận thức được việc làm của mình là không đúng và đồng ý không tiếp tục tìm đến nhà bố mẹ vợ cũ gây rối.

Giữ nguyên phần đất bố mẹ để lại, tránh mất tình thân

Chia sẻ về câu chuyện tranh chấp đất đai do bố mẹ để lại trên địa bàn thôn, bà Đỗ Thị Hạnh cho biết, trong một gia đình có người con gái không lập gia đình, bố mẹ đã để lại cho người con này một phần đất khoảng 50m², cho bà sử dụng đến khi qua đời thì được trả lại cho gia đình người em trai. Nội dung này được thể hiện trong di chúc. Phần đất đã được phân định bằng tường xây từ trước.

Một số thành viên Tổ hoà giải thôn Canh Nậu 4, xã Tây Phương. Ảnh: Công Phương

Sau này, người con gái ở tuổi khoảng 50 lập gia đình và chuyển về thôn khác sinh sống. Trong khi đó, gia đình người em trai xây nhà trên phần đất của mình. Khi công trình gần hoàn thiện, gia đình người em mong muốn tháo bức tường ngăn để mở rộng sân, tạo không gian thoáng, đẹp cho cả hai nhà. Tuy nhiên, người chị không đồng ý bởi phần đất được bố mẹ để lại vẫn là nơi chị có thể trở về sinh sống khi cần, nhất là sau này nếu cuộc sống ở nhà chồng không thuận lợi.

Từ mong muốn khác nhau, hai bên nảy sinh tranh cãi. Gia đình người em cho rằng việc bỏ tường ngăn sẽ thuận tiện cho sinh hoạt, cảnh quan chung, người chị lại muốn giữ ranh giới phần đất đã được bố mẹ phân định.

Bức tường được người em tháo dỡ khi xây nhà nhưng không xây lại như cũ. Khi trở về, người chị thuê thợ xây lại tường thì người em ngăn cản, dẫn tới cảnh bất đồng, xô xát.

Nhận được tin báo, tổ hoà giải thôn Canh Nậu 4 đã có mặt. Khi tiếp cận các bên, nghe các bên chia sẻ về giấy tờ, nguyện vọng của bố mẹ và nguyện vọng các bên, bà Hạnh cùng các thành viên tổ hoà giải thôn Canh Nậu 4 đã có những phân tích ban đầu về tình, về lý. Tổ hòa giải phân tích để gia đình người em hiểu rằng nếu tiếp tục tranh chấp, đưa vụ việc đi xa hơn thì có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của chính mình, trong khi phần đất đã được bố mẹ xác định cho người chị sử dụng.

Điều quan trọng là người chị không đòi hỏi điều gì ngoài việc được giữ phần đất của mình, có ranh giới rõ ràng để sau này có thể trở về sử dụng. Tổ hòa giải giúp hai bên nhìn nhận rằng mong muốn cải tạo sân, tạo cảnh quan đẹp không thể đặt lên trên quyền, lợi ích của người được bố mẹ phân định đất.

Sau khi được phân tích, gia đình người em hiểu vấn đề, đồng ý để người chị xây lại tường, giữ phần đất theo hiện trạng ban đầu. Hai bên thống nhất tháo gỡ mâu thuẫn, người chị rút đơn, vụ việc được giải quyết tại cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Tuấn Trung cho biết, thành viên Tổ hòa giải thôn Canh Nậu 4 đã phát huy vai trò trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và tháo gỡ những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư. Các thành viên tổ hòa giải gần gũi với người dân, kiên trì lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân sự việc, lựa chọn cách vận động, thuyết phục phù hợp với từng trường hợp. Qua đó, nhiều bất đồng được giải quyết từ sớm, hạn chế nguy cơ phát sinh vụ việc phức tạp, góp phần củng cố tình đoàn kết trong nhân dân và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.