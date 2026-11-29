Những khoảng đi bộ ngắn xen kẽ trong ngày có thể giúp cải thiện khả năng điều hòa đường huyết ở người thường xuyên ngồi lâu. Ảnh minh họa: AI

Đi bộ ngắt quãng trong ngày mang lại lợi ích bất ngờ

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Obesity, những người thường xuyên đứng dậy đi bộ trong ngày có sự cải thiện tốt hơn ở một số chỉ số điều hòa đường huyết so với nhóm thực hiện một buổi đi bộ liên tục.

Nghiên cứu có 30 người trưởng thành từ 18 đến 45 tuổi, bị thừa cân hoặc béo phì và dành ít nhất 6 giờ mỗi ngày để ngồi. Những người tham gia được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm. Cả hai nhóm đều được hướng dẫn đi bộ nhanh 45 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần trong 6 tuần. Tuy nhiên, một nhóm đi bộ trong một lần liên tục, trong khi nhóm còn lại chia thời gian vận động thành những quãng đi bộ khoảng 5 phút mỗi giờ trong suốt cả ngày.

Những người tham gia được yêu cầu duy trì chế độ ăn uống bình thường và không chủ động giảm cân. Các nhà nghiên cứu đánh giá khả năng điều hòa đường huyết thông qua xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và thiết bị theo dõi đường huyết liên tục, giúp ghi nhận mức đường huyết trong suốt cả ngày.

Kết quả cho thấy nhóm thường xuyên nghỉ để đi bộ có sự cải thiện tốt hơn ở một số chỉ số quan trọng. Cụ thể, nhóm này tăng tỷ lệ thời gian có mức đường huyết nằm trong phạm vi mục tiêu từ 70 đến 140 miligam/decilit. Mức độ dao động đường huyết cũng thấp hơn. Bên cạnh đó, kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy cơ thể nhóm này loại bỏ glucose khỏi máu hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, nghiên cứu có một số hạn chế. Số lượng người tham gia chỉ là 30 người, độ tuổi tương đối trẻ và thời gian can thiệp kéo dài 6 tuần. Những người mắc bệnh mạn tính bị loại khỏi nghiên cứu, do đó kết quả chưa thể áp dụng trực tiếp cho người mắc bệnh tim, tiểu đường hoặc các bệnh lý khác.

Nghiên cứu cũng không có nhóm đối chứng tiếp tục ngồi yên mà không tập thể dục. Các nhà nghiên cứu không kiểm soát thời gian ăn uống và thành phần chế độ ăn của người tham gia, trong khi cả hai yếu tố này đều có thể ảnh hưởng đến kết quả đo đường huyết.

Ngoài ra, chưa rõ những thay đổi được ghi nhận có giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hoặc các biến chứng lâu dài hay không. Cần thêm những nghiên cứu quy mô lớn hơn, với nhóm đối tượng đa dạng và thời gian theo dõi dài hơn để xác định lợi ích lâu dài của phương pháp này.

Vì sao những quãng đi bộ ngắn có thể có lợi?

Các nhà nghiên cứu đưa ra một số giả thuyết để giải thích kết quả. Một trong số đó liên quan đến cách cơ bắp sử dụng glucose. Khi một người ngồi trong nhiều giờ, cơ bắp tương đối ít hoạt động. Việc đứng dậy đi bộ giúp kích hoạt cơ bắp và tăng lưu lượng máu, qua đó hỗ trợ vận chuyển glucose đến các mô cơ.

Việc đi bộ thường xuyên trong ngày có thể kích thích quá trình hấp thụ glucose ở những khoảng thời gian đều đặn, giúp cơ thể duy trì mức đường huyết ổn định hơn.

Một khả năng khác là những lần nghỉ đi bộ ảnh hưởng đến cách mô mỡ phản ứng với insulin và xử lý chất dinh dưỡng, từ đó tác động đến khả năng điều hòa đường huyết. Hoạt động cơ bắp lặp đi lặp lại cũng có thể kích thích gan giải phóng thêm glucose vào máu để bù lại lượng glucose cơ bắp sử dụng, giúp cơ thể điều chỉnh lượng đường huyết tốt hơn.

Dù vậy, cơ chế chính xác vẫn chưa được xác định. Các tác giả cho rằng cần có thêm nghiên cứu để làm rõ những quá trình sinh lý đứng sau các cải thiện được ghi nhận.

Không nên bỏ các buổi tập luyện kéo dài

Điều chỉnh đường huyết không chỉ quan trọng đối với người mắc bệnh tiểu đường mà còn có ý nghĩa với sức khỏe nói chung. Sau bữa ăn, lượng đường trong máu tự nhiên tăng lên khi carbohydrate được tiêu hóa. Tuyến tụy tiết insulin để giúp các tế bào hấp thụ glucose và đưa đường huyết trở lại mức bình thường.

Vấn đề có thể xuất hiện khi các tế bào trở nên kháng insulin hoặc tuyến tụy không sản xuất đủ insulin để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Theo thời gian, tình trạng này có thể dẫn đến tiền tiểu đường và tiểu đường type 2.

Lượng đường trong máu cao kéo dài có thể gây tổn thương mạch máu và dây thần kinh, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh thận, suy giảm thị lực và các biến chứng khác. Trong nghiên cứu, một chỉ số được sử dụng là mức độ biến động glucose, phản ánh sự thay đổi của đường huyết trong ngày. Mức biến động lớn hơn có liên quan đến những kết quả bất lợi về tim mạch, đặc biệt ở người mắc bệnh tiểu đường.

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu không đồng nghĩa mọi người nên từ bỏ các buổi tập luyện kéo dài để chuyển sang những quãng vận động ngắn. Nghiên cứu chỉ so sánh hai lịch trình đi bộ nhanh có cùng tổng thời gian, tập trung vào một số khía cạnh cụ thể của khả năng điều hòa đường huyết. Nghiên cứu không đánh giá phương pháp nào mang lại hiệu quả tốt hơn về sức bền tim mạch, sức mạnh cơ bắp hoặc khả năng phòng ngừa bệnh tật lâu dài.

Hoạt động thể chất hiếu khí liên tục vẫn được chứng minh mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe tim mạch, huyết áp, thể lực và tinh thần. Trong khi đó, tập luyện sức mạnh giúp duy trì khối lượng cơ bắp và cải thiện chức năng thể chất.

Vì vậy, việc vận động trong ngày nên được xem là hoạt động bổ trợ cho thói quen tập luyện thường xuyên. Ngay cả người tập thể dục vào buổi sáng vẫn có thể hưởng lợi từ những lần nghỉ vận động nếu sau đó phải ngồi làm việc liên tục nhiều giờ.

Đi bộ khoảng 5 phút mỗi giờ

Trong nghiên cứu, những người tham gia được hướng dẫn đi bộ nhanh khoảng 5 phút mỗi giờ. Đây là cách vận động có thể áp dụng với những người thường xuyên phải ngồi lâu tại nơi làm việc. Họ có thể đặt lời nhắc mỗi giờ, đi bộ quanh văn phòng hoặc trong nhà, hay tranh thủ vận động ngoài trời giữa các cuộc họp.

Hướng dẫn năm 2026 của Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ khuyến cáo người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh nên ngắt quãng thời gian ngồi lâu ít nhất 30 phút một lần. Những khoảng nghỉ này có thể bao gồm đi bộ hoặc các hoạt động thể chất khác.

Hiện thời lượng và tần suất vận động chính xác mang lại lợi ích lớn nhất vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, việc duy trì thói quen đứng dậy và vận động thường xuyên trong ngày là một cách để giảm thời gian ngồi liên tục, bên cạnh các buổi tập luyện thể chất.