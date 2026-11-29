Tôi và vợ cũ từng có 5 năm yêu nhau trước khi kết hôn. Sau đó, chúng tôi lần lượt đón hai con, một trai một gái. Kinh tế gia đình khi ấy không khá giả, tôi đi làm kiếm tiền, còn vợ ở nhà chăm sóc con cái. Mỗi tháng, tôi đều đưa phần lớn thu nhập cho vợ quản lý, chỉ giữ lại một ít để chi tiêu cá nhân. Tôi luôn tin rằng chỉ cần vợ chồng cùng cố gắng, các con được lớn lên trong đủ đầy và yêu thương thì cuộc sống đã đáng giá.

Năm năm đầu hôn nhân trôi qua tương đối êm đềm. Khi hai con cứng cáp hơn, vợ đề nghị đi làm để phụ giúp kinh tế. Tôi vui vẻ đồng ý, nghĩ rằng đó là cơ hội để cô ấy có thêm niềm vui ngoài việc chăm sóc gia đình.

Thế nhưng, chỉ hai tuần sau khi bắt đầu công việc mới, vợ bất ngờ thú nhận đã có tình cảm với người sếp giàu có. Cô nói cuộc sống bên tôi quá tẻ nhạt, lúc nào cũng phải cân nhắc từng khoản chi tiêu. Trong khi ở bên người đàn ông kia, cô được tận hưởng những bữa ăn sang trọng, những chuyến du lịch và cuộc sống không phải lo nghĩ về tiền bạc.

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Tôi thực sự suy sụp. Người từng cùng mình trải qua những ngày tháng khó khăn giờ lại xem tất cả nỗ lực ấy là điều đáng chán. Vì thương hai con còn nhỏ, tôi từng hạ mình cầu xin vợ suy nghĩ lại, thậm chí chấp nhận bỏ qua chuyện tình cảm ngoài luồng. Nhưng cô ấy vẫn kiên quyết ra đi.

Khi bàn chuyện ly hôn, vợ còn chủ động để tôi nuôi cả hai con vì người đàn ông mới không thích trẻ nhỏ. Cô cũng không muốn cuộc sống riêng bị vướng bận bởi trách nhiệm chăm sóc con cái. Cuối cùng, tôi ký đơn ly hôn trong tâm trạng nặng trĩu, vừa đau lòng vừa thương hai đứa trẻ.

Ba năm làm bố đơn thân là quãng thời gian tôi phải học cách xoay xở với đủ thứ việc. Ban ngày đi làm, tối về tôi nấu ăn, giặt giũ, kèm con học. Có những hôm con gái bị sốt, tôi phải thức trắng đêm chăm sóc, sáng hôm sau vẫn cố gắng đi làm đúng giờ. Tôi học cách buộc tóc cho con, ghi nhớ món ăn con trai yêu thích và dành thời gian lắng nghe những chuyện nhỏ nhặt ở trường.

Tôi không muốn các con cảm thấy mình thiệt thòi chỉ vì bố mẹ không còn sống chung. Dù bận rộn đến đâu, tôi vẫn cố gắng để hai đứa hiểu rằng chúng luôn có một người bố yêu thương và sẵn sàng đồng hành. May mắn, sau những tháng ngày vất vả, tôi gặp được người phụ nữ hiện tại. Cô ấy kém tôi 5 tuổi, chưa từng kết hôn. Ban đầu, tôi khá dè dặt vì sợ hoàn cảnh của mình sẽ khiến cô ngần ngại. Nhưng cô không những không né tránh mà còn dành cho hai đứa trẻ sự quan tâm chân thành.

Cô không cố gắng lấy lòng các con bằng những món quà đắt tiền, mà kiên nhẫn làm quen, cùng chúng học bài, trò chuyện và chăm sóc khi cần. Khi con gái ốm, cô sẵn sàng sắp xếp công việc để đưa đi khám. Mỗi lần con trai có thành tích tốt, cô cũng vui mừng như người thân trong gia đình. Dần dần, hai đứa trẻ cũng mở lòng và yêu quý cô.

Được gia đình hai bên ủng hộ, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Để có nơi ở ổn định cho cả nhà, tôi dành toàn bộ số tiền tích góp nhiều năm, vay ngân hàng thêm 2 tỷ đồng. Bố mẹ vợ sắp cưới cũng thương con gái nên hỗ trợ 3 tỷ đồng. Nhờ vậy, chúng tôi có thể mua được một căn chung cư trị giá 5 tỷ.

Ngày đi ký hợp đồng, tôi không ngờ lại gặp vợ cũ. Cô ấy hiện làm nhân viên kinh doanh bất động sản tại chính nơi chúng tôi đến giao dịch. Ban đầu, cô tỏ ra ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi. Sau khi biết tôi sắp mua căn hộ trị giá 5 tỷ, cô chủ động tìm gặp riêng.

Vợ cũ kể người đàn ông năm xưa đã chia tay cô từ lâu. Hai người không đăng ký kết hôn nên khi đường ai nấy đi, cô gần như chẳng có tài sản hay chỗ dựa nào. Sau đó, cô khóc lóc thừa nhận vẫn còn tình cảm với tôi, mong được quay lại để các con có một gia đình đầy đủ.

Tôi thẳng thắn từ chối vì hiện tại đã có người phụ nữ khác cùng mình xây dựng tương lai. Thấy không thuyết phục được, vợ cũ bất ngờ quỳ xuống, liên tục cầu xin tôi nghĩ đến hai đứa trẻ. Cô nói các con cần mẹ, rằng chúng sẽ hạnh phúc hơn nếu bố mẹ tái hợp.

Đó chính là điều khiến tôi khó xử. Hai con là điểm yếu lớn nhất của tôi, cũng là điều tôi luôn muốn bảo vệ. Nhưng tôi không thể quên suốt ba năm qua, cô ấy chưa một lần chủ động đến thăm con, không gọi điện hỏi han hay xuất hiện trong những dịp quan trọng. Khi các con còn bé và cần mẹ nhất, cô đã lựa chọn cuộc sống riêng.

Tôi nói rằng nếu thật sự thương con, cô hoàn toàn có thể dành thời gian quan tâm, chăm sóc và bù đắp cho chúng. Tình mẫu tử không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc quay lại làm vợ chồng. Tuy nhiên, vợ cũ không chấp nhận. Cô còn dọa sẽ kiện để giành quyền nuôi con nếu tôi tiếp tục từ chối.

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Từ hôm đó, cô thường xuyên xuất hiện gần nhà và trường học của hai đứa trẻ, tự ý đưa con đi chơi mà không báo trước. Tôi không muốn cấm cản tình cảm mẹ con, nhưng điều khiến tôi lo lắng là cô liên tục nói những lời không hay về tôi và người phụ nữ sắp cưới trước mặt các con. Cô bảo bố đã có người mới nên sẽ không còn yêu thương chúng như trước, còn người phụ nữ kia chỉ đang giả vờ tốt bụng.

Dần dần, hai đứa trẻ trở nên bất an. Có lần con gái ôm tôi khóc, hỏi liệu sau này bố có bỏ con để lấy vợ mới hay không. Con trai thì nắm tay tôi, mong bố mẹ quay lại để cả nhà được sống chung. Những lời nói ấy khiến tôi vô cùng đau lòng.

Tôi hiểu các con luôn mong có cả bố lẫn mẹ bên cạnh. Nhưng tôi cũng không muốn chúng trở thành lý do để người lớn ép buộc nhau quay lại một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ. Người phụ nữ hiện tại đã chân thành yêu thương các con khi chúng cần được quan tâm nhất. Tôi không thể vì sự xuất hiện bất ngờ của vợ cũ mà phủ nhận những gì cả gia đình đã cùng nhau vun đắp.

Tôi muốn các con vẫn có thể nhận được tình cảm từ mẹ ruột, nhưng không phải bằng cách phải chứng kiến bố mẹ liên tục mâu thuẫn hay bị đặt vào giữa những lựa chọn khó khăn. Hiện tại, tôi thực sự bối rối, không biết phải làm sao để vừa bảo vệ hai con, vừa giữ được sự bình yên cho gia đình mới.

Tâm sự từ độc giả trungkien…@gmail.com