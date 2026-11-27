QTO - Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, xã Vĩnh Định đang từng bước đổi mới cách thức giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến nền hành chính gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Theo đó, từ ngày 30/10/2026 đến nay, xã đã triển khai nhiều đợt hỗ trợ dịch vụ công lưu động tại một số thôn, như: Đan Hội, Hải Xuân. Thay vì để người dân phải trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, cán bộ đã trực tiếp về tận cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất.

Tại địa điểm hỗ trợ tập trung ở các thôn, người dân được cán bộ hướng dẫn thực hiện các thủ tục thuộc những lĩnh vực thiết yếu, như: Hộ tịch, chứng thực, bảo trợ xã hội, đất đai và các lĩnh vực khác theo thẩm quyền giải quyết. Cùng với việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, cán bộ còn hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, thực hiện các thao tác trên môi trường điện tử, tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Xã Vĩnh Định tổ chức chương trình hành chính công lưu động về các thôn trên địa bàn - Ảnh: Đ.V

Đối với những người cao tuổi, người chưa thành thạo sử dụng điện thoại thông minh, sự hướng dẫn trực tiếp, cặn kẽ của cán bộ xã đã giúp việc tiếp cận các dịch vụ hành chính trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn. Hầu hết người dân đến điểm hỗ trợ đều hết sức phấn khởi, hài lòng trước sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Anh Dương Ngọc Quỳnh, người dân thôn Đan Hội không giấu được niềm vui, nói: “Trước đây, mỗi lần đi làm các thủ tục hành chính, chúng tôi phải đi rất xa, mất nhiều thời gian và chi phí đi lại. Hiện tại, xã đã đưa dịch vụ công về tận thôn rất thuận tiện, thiết thực đối với bà con. Cán bộ đã trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, các thao tác sử dụng tiện ích số rất dễ hiểu, dễ thực hiện”.

Không chỉ hỗ trợ người dân tại các điểm tập trung, hoạt động dịch vụ công lưu động của xã Vĩnh Định còn hướng đến những trường hợp đặc biệt khó khăn trong việc đi lại. Đó là những cụ ông, cụ bà trên 80 tuổi, sức khỏe yếu, không còn khả năng tự mình đến địa điểm hỗ trợ để thực hiện các thủ tục hành chính. Thấu hiểu những khó khăn đó, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi, kiểm tra giấy tờ, hướng dẫn kê khai thông tin và hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính theo nhu cầu và theo thẩm quyền giải quyết.

Đồng thời, cán bộ còn hướng dẫn người dân tích hợp thông tin và thực hiện các thủ tục ủy quyền nhận tiền qua tài khoản ngân hàng, thẻ theo quy định. Qua đó, giúp những người cao tuổi, những trường hợp đặc biệt có thể tiếp cận được các tiện ích số và thực hiện các giao dịch cần thiết một cách thuận lợi hơn. Sự có mặt kịp thời của cán bộ tại địa bàn dân cư không chỉ giúp người dân tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gần gũi của chính quyền cơ sở.

Bởi với những người tuổi cao sức yếu, sự thuận tiện đôi khi không chỉ nằm ở việc thủ tục được giải quyết nhanh hơn mà còn ở việc có người chủ động đến tận nhà, tận tình hướng dẫn và hỗ trợ. Đó cũng chính là ý nghĩa của một nền hành chính lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Ông Hoàng Văn Hưởng, người dân thôn Đan Hội, chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi rất vui khi được cán bộ hành chính công, các đồng chí công an về tận nhà trực tiếp hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính, tập làm quen và thao tác với các tiện ích số, sử dụng và cập nhật các thông tin trên tài khoản VNeID. Với bản thân tôi, nhờ sự hướng dẫn chu đáo của cán bộ nên đã biết thao tác, sử dụng một số nền tảng, tiện ích số cần thiết”.

Tích cực hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân - Ảnh: Đ.V

Cùng với việc hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng số cũng được Trung tâm Phục vụ hành chính công xã quan tâm, chú trọng.

Nhờ đó, ngày càng có nhiều người dân được hướng dẫn sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID, các tiện ích trên điện thoại thông minh và dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng số, giúp người dân từng bước chủ động hơn trong thực hiện các giao dịch hành chính trên môi trường điện tử, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số từ cơ sở.

Bà Bùi Khánh Thùy, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Định, cho biết: “Việc đưa dịch vụ công về tận thôn, tận nhà người dân, nhất là đối với những người không có khả năng đi lại là một trong những cách làm thiết thực nhằm đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại cơ sở.

Qua đó, không chỉ góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân mà còn từng bước thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ công giữa các nhóm đối tượng. Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục đưa dịch vụ công lưu động về tại các thôn khác trên địa bàn để có thể hỗ trợ cho nhiều người dân hơn nữa”.

Hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính tại nhà cho những người lớn tuổi đau ốm, đi lại khó khăn - Ảnh: Đ.V

Từ việc hỗ trợ người dân ở những địa điểm tập trung cho đến từng hộ gia đình, xã Vĩnh Định đang cụ thể hóa phương châm chính quyền gần dân, sát dân, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm mục tiêu phục vụ. Qua đó, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.