Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire sẽ thôi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Techcombank. Ảnh: Techcombank

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) ngày 26/11 công bố thông tin về việc điều chuyển nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire sẽ thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Techcombank để đảm nhận nhiệm vụ mới.

Hiện Techcombank chưa công bố cụ thể vị trí công tác mới của ông Macaire cũng như nhân sự kế nhiệm.

Ông Macaire gia nhập Techcombank từ năm 2022, đảm nhiệm vai trò giám đốc tài chính Tập đoàn (CFO), phụ trách chiến lược tài chính, quản lý vốn và khối tài chính kế hoạch của ngân hàng. Sau đó, ông được bổ nhiệm giữ chức phó tổng giám đốc kiêm giám đốc tài chính tập đoàn.

Ông Macaire có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi gia nhập Techcombank, ông từng giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao tại HSBC ở Pháp, Anh, Hong Kong (Trung Quốc) và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sau khi ông Macaire miễn nhiệm, ban điều hành của Techcombank sẽ còn lại 5 thành viên trong đó ông Jens Lottner là tổng giám đốc cùng 4 phó tổng còn lại gồm ông Nguyễn Anh Tuấn, bà Phan Thị Hải Yến, bà Nguyễn Thị Vân Hoài và bà Trần Thị Thu Lan.

Tại diễn biến liên quan, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã: TCX) cũng công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó trình phương án miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Macaire theo đơn từ nhiệm.

Lý do từ nhiệm được đưa ra là để ông Macaire tập trung thực hiện các nhiệm vụ mới theo phân công. Cùng với phương án miễn nhiệm, TCBS trình cổ đông bầu bổ sung bà Phan Thị Hải Yến - Phó Tổng giám đốc Techcombank, vào HĐQT công ty.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu của lãnh đạo ngân hàng, theo công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 26/11, ông Macaire đăng ký mua gần 907.000 cổ phiếu TCB theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền ông Macaire dự kiến chi cho giao dịch này là gần 9,1 tỷ đồng. Nếu hoàn tất giao dịch, ông sẽ nâng lượng cổ phiếu TCB sở hữu lên hơn 3,18 triệu đơn vị, tương đương khoảng 0,03% vốn điều lệ ngân hàng.

Ông Macaire cũng là người đăng ký mua lượng cổ phiếu lớn nhất trong số 8 cá nhân là người nội bộ và người có liên quan tại Techcombank công bố giao dịch mua cổ phiếu ESOP trong ngày 26/11.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 28.915 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Riêng quý 3/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 10.400 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý từ trước đến nay.

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của Techcombank đạt khoảng 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 16,7% YoY. Dư nợ tín dụng tại ngân hàng riêng lẻ tăng 16,3% so với đầu năm (YTD), trong khi mức tăng trưởng tín dụng tính theo hạn mức của Ngân hàng Nhà nước là 10,7%.