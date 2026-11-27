Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công Thương làm việc với Thành ủy, UBND Bắc Ninh về một số nội dung thuộc lĩnh vực Công Thương nhằm đánh giá kết quả phát triển công nghiệp, năng lượng, thương mại năm 2026, tháo gỡ điểm nghẽn và thống nhất giải pháp duy trì tăng trưởng hai con số

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Công Thương có Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Về phía thành phố Bắc Ninh có ông Nguyễn Hồng Thái - Bí thư Thành ủy; ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; ông Phạm Văn Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; ông Nguyễn Minh Hiếu - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương cùng đại diện các Sở, ban ngành địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bí thư Thành ủy Thành phố Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đồng chủ trì buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Ninh cho biết, Bắc Ninh được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I và chính thức là thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển, ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực đột phá trong công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và năng lực quản trị đô thị hiện đại, tạo tiền đề vững chắc để thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp với 45 phường, 54 xã; không gian phát triển được mở rộng, nguồn lực được tập trung hơn, đồng thời yêu cầu về quản trị đô thị, điều hành kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng đặt ra ở mức cao hơn.

Năm 2026, kinh tế thế giới, khu vực tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược, xung đột địa chính trị, điều chỉnh chính sách thương mại, thuế quan của một số đối tác lớn, giá nguyên vật liệu, nhiên liệu và chi phí vận tải biến động đã tác động trực tiếp đến sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng của thành phố. Trong nước, yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đặt ra áp lực lớn đối với một địa phương có quy mô công nghiệp, thương mại và kim ngạch xuất nhập khẩu lớn như Bắc Ninh.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, sự hỗ trợ, phối hợp của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Công Thương, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; kịp thời ban hành các chỉ thị, kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cho từng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện, tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Thành phố Bắc Ninh xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế, mà còn là yêu cầu chính trị quan trọng, là động lực để đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, cải thiện chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vai trò đầu tàu công nghiệp, thương mại, dịch vụ của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

ông Phạm Văn Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Ninh báo cáo tại buổi làm việc

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP cả năm 2026 ước tăng 12,5%, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số Trung ương, Chính phủ giao; trong đó công nghiệp tăng 14,44%, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước (mục tiêu 13,7%); dịch vụ tăng 8,8% (mục tiêu 7,8%); lĩnh vực xây dựng tăng trưởng mạnh, ước tăng 31,8% so với năm 2025. Thu ngân sách nhà nước bằng 123,9% dự toán; công tác điều hành giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện quyết liệt, linh hoạt, đem lại nhiều chuyển biến tích cực.

Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các nguồn lực được quản lý chặt chẽ và được định hướng vai trò cụ thể, đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội: nguồn vốn đầu tư công tập trung triển khai các dự án hạ tầng lớn như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các tuyến đường vành đai 4, vành đai 5, đường sắt tốc độ cao…, tạo đột phá về hạ tầng, dẫn dắt các nguồn lực khác; nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân và FDI tiếp tục được huy động hiệu quả với khoảng 20 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi được thu hút mới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố thu hút trên 19,7 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi; số doanh nghiệp thành lập mới đạt 7.304 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 118.896 tỷ đồng. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương đạt 50,96 điểm, xếp thứ 5 cả nước, thể hiện nỗ lực của thành phố trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng điều hành.

Năm 2026, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Ninh cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế được Trung ương, Chính phủ giao.

Tạp chí Công Thương sẽ tiếp tục thông tin về buổi làm việc...