Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 27/11, nối dài đà phục hồi của phiên trước đó khi nhóm cổ phiếu công nghệ tạm thời ổn định trở lại sau đợt biến động mạnh hồi đầu tuần.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại một công ty chứng khoán ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Do thị trường Phố Wall đóng cửa nghỉ Lễ Tạ ơn vào ngày 26/11, giới giao dịch có ít thông tin mới dẫn dắt thị trường trước kỳ nghỉ cuối tuần, song đã tranh thủ mua vào những cổ phiếu giảm sâu trong những ngày gần đây. Nhà đầu tư cũng theo dõi khả năng các nền kinh tế đáp trả đề xuất áp thuế lên tới 20% của ông Donald Trump đối với một số đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chốt phiên 27/11, chỉ số Kospi tại Seoul (Hàn Quốc) tăng 4,3% lên 4.915,68 điểm, còn chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) tăng 2,1% lên 58.711,11 điểm. Cố phiếu của các tập đoàn sản xuất chip lớn như SK hynix, Samsung, Advantest và Kioxia tăng mạnh sau khi từng nằm trong nhóm bị bán tháo nặng nề nhất hồi đầu tuần.

Tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải đóng cửa tăng 3,7% lên 3.606,49 điểm sau khi chính phủ nước này tái khẳng định cam kết hỗ trợ thị trường.Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 1,9% lên 22.640,55 điểm. Các thị trường Sydney, Đài Bắc, Jakarta, Singapore, Bangkok và Manila cũng ghi nhận sắc xanh.

Dù thị trường đã phục hồi hai phiên liên tiếp, giới phân tích cảnh báo biến động nhiều khả năng vẫn tiếp diễn khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng của nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), trước những câu hỏi về lượng vốn lớn đổ vào lĩnh vực này và khả năng sinh lời.

Thị trường cũng hướng sự chú ý vào quyết định lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tháng tới, giữa những đồn đoán rằng Fed có thể chọn mức tăng mạnh 0,50 điểm phần trăm thay vì mức 0,25 điểm phần trăm thông thường.

Bà Skye Masters tại Ngân hàng Quốc gia Australia nhận định rằng khi chưa có thông tin mới, nền tảng thị trường vẫn khá mong manh, dù hiện tại dòng tiền đã quay lại cổ phiếu với nhóm công nghệ dẫn dắt. Theo bà, phép thử sắp tới sẽ là liệu tâm lý tích cực này có duy trì được đến cuối tuần khi thị trường Mỹ mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ hay không.

Tại Việt Nam, khoảng 14 giờ 20 phút, chỉ số VN-Index tăng 25,42 điểm (1,56%) lên 1.655,14 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 3,95 điểm (1,74%) lên 230,59 điểm.