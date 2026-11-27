Từ năm 2024 đến nay, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên khu vực Hướng Hóa đã tổ chức 60 lớp đào tạo nghề cho 1.200 học viên là đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã thuộc địa bàn huyện Hướng Hóa trước đây. Các nghề được lựa chọn gắn với lợi thế sản xuất và nhu cầu phát triển kinh tế của người dân như trồng chuối, trồng sắn, trồng rừng, chăn nuôi dê, phòng bệnh cho vật nuôi, nuôi cá nước ngọt và trồng rau an toàn.

Lớp đào tạo nghề nấu ăn giúp phụ nữ xã La Lay, tỉnh Quảng Trị nâng cao kỹ năng chế biến món ăn, tăng thu nhập gia đình.

Thay vì đào tạo theo chương trình chung, nội dung từng lớp được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Học viên được hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp trên cây trồng, vật nuôi, kết hợp lý thuyết với thực hành để có thể vận dụng vào sản xuất của gia đình. Người học thuộc diện thụ hưởng chính sách được hỗ trợ 100% học phí, tiền ăn, nhiên liệu đi lại, nguyên vật liệu và dụng cụ học tập.

Cách làm này giúp người dân thuận lợi tham gia học nghề, tiết kiệm chi phí, đồng thời có thêm kiến thức để nâng cao năng suất, phòng ngừa dịch bệnh và hạn chế rủi ro trong sản xuất. Quan trọng hơn, việc lựa chọn nghề sát với nhu cầu và lợi thế địa phương tạo điều kiện để người học áp dụng kiến thức vào thực tế, từng bước hình thành các mô hình sinh kế phù hợp, thay vì học xong nhưng thiếu điều kiện phát huy kỹ năng.

Ông Nguyễn Trí Kiên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Trị, cho biết tỉnh ưu tiên đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân khu vực miền núi và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. Ngành nghề đào tạo phải phù hợp với nhu cầu, đặc điểm cộng đồng và điều kiện phát triển của từng địa phương. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, khoảng 70% người trong độ tuổi lao động là đồng bào dân tộc thiểu số được đào tạo nghề phù hợp.

Theo ông Nguyễn Trí Kiên, đào tạo nghề cần gắn với hỗ trợ sinh kế và phát triển sản xuất. Sau đào tạo, người dân được hướng dẫn áp dụng kiến thức vào các mô hình kinh tế phù hợp, tiếp cận nguồn vốn, cây giống, con giống và kỹ thuật sản xuất. Đây là điều kiện quan trọng giúp người lao động phát huy kỹ năng đã học, tạo việc làm, tăng thu nhập ngay tại địa phương.

Năm 2026, Quảng Trị được Trung ương phân bổ hơn 23,8 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề cho 4.222 lượt người học trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Toàn tỉnh có 5.395 lượt người tham gia các mô hình đào tạo nghề; 147 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 4.750 lượt người được tư vấn, giới thiệu cơ hội việc làm ở nước ngoài. Cùng với đó, tỉnh tổ chức 40 lớp bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; sửa chữa, nâng cấp 15 cơ sở đào tạo và mua sắm 500 máy móc, thiết bị phục vụ dạy nghề.

Từ thực tiễn tại Hướng Hóa, Quảng Trị đang từng bước chuyển hoạt động đào tạo nghề theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu sản xuất và khả năng tạo việc làm tại địa phương. Khi được học nghề phù hợp, hướng dẫn áp dụng kỹ thuật và hỗ trợ các điều kiện phát triển sản xuất, người dân miền núi có thêm cơ hội chủ động tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững./.