Trên các cánh đồng ở xã Bảo Thắng, nông dân tất bật thu hoạch củ đậu. Củ sau khi nhổ được phân loại, đóng bao ngay tại ruộng để bán cho thương lái.

Xã Bảo Thắng hiện có hơn 17 ha củ đậu, tập trung tại các thôn Báu, Đo Ngoài và Mom Đào. Thời điểm này, người nông dân tranh thủ thu hoạch để kịp đưa sản phẩm ra thị trường.

Những củ đậu tươi ngon, đẹp mã là thành quả từ sự cần mẫn chăm sóc, vun trồng của người nông dân.

Củ đậu đạt năng suất từ 2 - 3 tấn/sào, giá bán tại ruộng dao động từ 7.000 - 10.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí sản xuất, mỗi sào củ đậu cho lãi từ 5 - 6 triệu đồng, mang lại nguồn thu nhập cho người trồng.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trồng củ đậu, người dân thôn Đo Ngoài chủ động lựa chọn những ruộng cây sinh trưởng tốt để làm giống. Các hộ tiếp tục chăm sóc cho cây ra hoa, kết quả, thu hạt phục vụ vụ sau, góp phần bảo đảm nguồn giống tại chỗ.

Nông dân xã Bảo Thắng phấn khởi thu hoạch củ đậu được mùa, giá bán ổn định.

Thời gian tới, xã Bảo Thắng định hướng mở rộng diện tích trồng củ đậu trên đất bãi, đất ven đồi và những chân ruộng một vụ lúa kém hiệu quả. Đồng thời, xã khuyến khích thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hướng tới phát triển sản xuất củ đậu ổn định, bền vững.