Từ trái qua: Bà Vũ Nam Hương - Quyền Tổng giám đốc LPBank; Bà Trần Thị Thanh Thủy - Chủ tịch HĐQT SeABank; Bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Quyền Tổng giám đốc Sacombank

Những gương mặt nổi bật

Ngành ngân hàng những tháng cuối năm ghi nhận nhiều thay đổi ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Sự xuất hiện của những nữ lãnh đạo tại các vị trí điều hành cao nhất đang thu hút sự chú ý.

Tại LPBank, bà Vũ Nam Hương được bổ nhiệm giữ chức quyền Tổng giám đốc từ ngày 23/11/2026, thay ông Vũ Quốc Khánh chuyển sang làm cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị.

Bà Hương sinh năm 1983, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và thị trường vốn. Trước khi gia nhập LPBank, bà từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại Chứng khoán VNDirect, Tập đoàn Đầu tư IPA và Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Tại LPBank, bà từng phụ trách ngân hàng doanh nghiệp, thị trường và quản trị tài chính. Việc được giao quyền điều hành cao nhất đánh dấu bước chuyển từ vai trò quản lý các mảng chuyên môn sang trực tiếp chịu trách nhiệm vận hành toàn bộ hoạt động ngân hàng.

Một trường hợp đáng chú ý khác là bà Nguyễn Thị Kiều Anh, được Sacombank bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc từ ngày 2/11/2026, thay ông Loic Faussier.

Bà Kiều Anh sinh năm 1983, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Trước khi gia nhập Sacombank, bà từng công tác tại VPBank và LPBank, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như giám đốc chi nhánh, giám đốc khu vực, trợ lý Chủ tịch HĐQT và Phó tổng giám đốc.

Việc bổ nhiệm bà Kiều Anh diễn ra trong bối cảnh Sacombank tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tái cơ cấu, xử lý những tồn tại và củng cố hoạt động quản trị. Đây là vị trí đòi hỏi năng lực điều hành toàn diện, không chỉ về kinh doanh mà còn về kiểm soát rủi ro và tổ chức bộ máy.

Ở cấp quản trị, SeABank cũng ghi nhận sự chuyển giao đáng chú ý khi bà Trần Thị Thanh Thủy sinh năm 1965 được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 10/2026, thay ông Lê Văn Tần chuyển sang đảm nhiệm vai trò điều hành.

Ảnh minh hoạ.

Yếu tố nào tạo nên uy tín của nữ lãnh đạo?

Điểm chung dễ nhận thấy ở những nữ lãnh đạo được bổ nhiệm là nền tảng chuyên môn và quá trình tích lũy kinh nghiệm trong ngành tài chính – ngân hàng.

Bà Vũ Nam Hương và bà Nguyễn Thị Kiều Anh đều có thời gian dài làm việc trong lĩnh vực tài chính, trải qua nhiều vị trí quản lý trước khi được giao trọng trách điều hành. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh hoạt động ngân hàng ngày càng phức tạp, đòi hỏi người đứng đầu phải hiểu rõ cả hoạt động kinh doanh, quản trị vốn, khách hàng và kiểm soát rủi ro.

Việc lựa chọn nhân sự từ bên trong hệ thống hoặc những người đã có kinh nghiệm quản lý tại các tổ chức tài chính lớn cũng cho thấy xu hướng chú trọng tính kế thừa. Khi ngân hàng cần duy trì sự ổn định trong hoạt động, một lãnh đạo am hiểu tổ chức có thể giúp quá trình chuyển giao diễn ra thuận lợi hơn.

Ở góc độ rộng hơn, sự xuất hiện của các nữ lãnh đạo tại những vị trí quan trọng phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn nhận về năng lực quản trị. Trong lĩnh vực tài chính, nơi các quyết định liên quan trực tiếp đến dòng vốn, lợi nhuận và rủi ro, việc bổ nhiệm không thể chỉ dựa trên yếu tố hình thức, mà phải được đặt trên nền tảng chuyên môn, kinh nghiệm và khả năng tổ chức điều hành.

Ngân hàng là lĩnh vực có sự tham gia đông đảo của lao động nữ, đặc biệt ở các bộ phận nghiệp vụ, dịch vụ khách hàng, tài chính, kế toán và quản trị. Tuy nhiên, việc phụ nữ tiến lên các vị trí lãnh đạo cao nhất vẫn là một bước chuyển đáng chú ý.

Khi nữ lãnh đạo được giao điều hành ngân hàng hoặc đứng đầu HĐQT, điều này góp phần mở rộng cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định ở cấp chiến lược.

Quan trọng hơn, những trường hợp bổ nhiệm dựa trên năng lực thực tế có thể tạo thêm động lực cho đội ngũ nhân sự nữ trong ngành, cho thấy con đường phát triển nghề nghiệp không dừng lại ở các vị trí chuyên môn.

Dù vậy, không nên nhìn nhận việc bổ nhiệm nữ lãnh đạo như một xu hướng mang tính biểu tượng đơn thuần. Mỗi quyết định nhân sự đều gắn với yêu cầu cụ thể của ngân hàng, từ mục tiêu tăng trưởng, chuyển đổi số đến xử lý nợ xấu và củng cố năng lực quản trị.

Vì thế, ý nghĩa của những quyết định bổ nhiệm này không nằm ở việc người đứng đầu là nam hay nữ, mà ở việc ngân hàng lựa chọn được nhân sự phù hợp với giai đoạn phát triển của mình.