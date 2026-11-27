Sầu riêng dẫn dắt

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả 11 tháng năm nay ước đạt hơn 9,2 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ, vượt kim ngạch của cả năm ngoái. Với kết quả này, ngành hàng chỉ cần mang về thêm khoảng 800 triệu USD trong tháng cuối năm để chạm mốc 10 tỷ USD.

Về thị trường, Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí lớn nhất. Trong 10 tháng, kim ngạch rau quả xuất sang thị trường này đạt khoảng 5,4 tỷ USD, tăng 20%, chiếm hơn 65% tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành. Mỹ đạt khoảng 556 triệu USD, tăng 22%; Hà Lan đạt khoảng 188 triệu USD, tăng 39%.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho biết nhu cầu tại các thị trường lớn đang tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu, tạo cơ sở để ngành hàng kỳ vọng vào kết quả cả năm.

Sầu riêng tiếp tục đóng góp chủ lực trong kim ngạch xuất khẩu rau quả. Ảnh: Chánh Thu.

Năm nay, sầu riêng vẫn là đầu tàu trong bức tranh tăng trưởng. Theo ông Nguyên, nguồn cung từ Tây Nguyên vào vụ thu hoạch góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu rau quả vượt 1 tỷ USD mỗi tháng trong bốn tháng liên tiếp. Cùng với đó, rau quả chế biến trở thành điểm sáng khi kim ngạch 11 tháng đạt khoảng 1,7 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ.

Đánh giá triển vọng cuối năm, ông Nguyên cho rằng, nhu cầu sẽ tăng cao bởi tiêu dùng tại Trung Quốc, các nước châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Khi nguồn cung sầu riêng giảm sau chính vụ, dừa tươi, thanh long, chanh leo, bưởi, xoài và sản phẩm chế biến được kỳ vọng tiếp sức, tận dụng mùa mua sắm phục vụ lễ, Tết.

“Với nhịp độ xuất khẩu hiện nay, mốc kim ngạch 10 tỷ USD có cơ sở để kỳ vọng. Tuy nhiên, khả năng tận dụng sức mua cuối năm còn phụ thuộc vào nguồn hàng, chất lượng và tiến độ giao hàng của doanh nghiệp”, ông Nguyên nhận định.

Chờ kỷ lục, lo nguồn hàng đạt chuẩn

Từ phía doanh nghiệp, ông Đinh Cao Khuê - Chủ tịch Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) - đánh giá kim ngạch xuất khẩu rau quả năm nay có khả năng đạt 9,5-10 tỷ USD. Tuy nhiên, để tiến tới những cột mốc cao hơn, ngành cần tháo gỡ các điểm nghẽn về giống, vùng nguyên liệu và công nghệ chế biến.

Theo ông Khuê, nguồn nguyên liệu phân tán, thiếu ổn định về sản lượng và chất lượng đang ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác dây chuyền, khả năng đáp ứng đơn hàng. Tại DOVECO, lượng chế biến bình quân khoảng 200 tấn chanh leo và 400-500 tấn dứa mỗi ngày. Khi công suất mở rộng, doanh nghiệp càng cần vùng trồng đủ lớn, có khả năng cung ứng đều đặn.

Xuất khẩu chuối được đánh giá có cơ hội trở thành mặt hàng tỷ USD. Ảnh: Dương Hưng.

Doanh nghiệp kiến nghị đầu tư đồng bộ hệ thống tưới, giao thông phục vụ sản xuất và vận chuyển nông sản; tăng liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học để chủ động giống chất lượng cao. Việc phát triển vùng nguyên liệu cần gắn với nhu cầu nhà máy và yêu cầu của thị trường tiêu thụ.

Ông Phạm Quốc Liêm - Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp U&I (Unifarm) - cho rằng dư địa tăng trưởng của rau quả còn lớn nếu tổ chức lại sản xuất, đặc biệt tiềm năng của mặt hàng chuối. Theo tính toán của doanh nghiệp, nếu chuẩn hóa khoảng 24.000 ha vùng trồng, đồng thời cải thiện năng suất thương phẩm và giá bán, có thể đưa kim ngạch xuất khẩu chuối lên 1 tỷ USD mỗi năm.

Để khai thác tiềm năng này, ông Liêm cho biết cần phát huy vai trò của doanh nghiệp đầu tàu trong kết nối hợp tác xã, nông dân, chuyển giao kỹ thuật và hình thành nguồn cung đạt chuẩn. Mở rộng diện tích cần đi cùng khả năng kiểm soát chất lượng, bảo quản sau thu hoạch và đầu ra ổn định.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu rau quả, các địa phương cần phát triển vùng sản xuất tập trung, gắn với cơ sở đóng gói, bảo quản và chế biến. Kiểm soát chất lượng phải được thực hiện ngay từ vùng trồng, bảo đảm yêu cầu về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của từng thị trường nhập khẩu.