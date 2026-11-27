Thủ tướng Chính phỉ chỉ ra ba định hướng lớn phát triển thị trường chứng khoán. Ảnh: Chinhphu.vn

Sáng ngày 27/11, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của ngành Chứng khoán trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển. Thị trường chứng khoán đã góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển của đất nước.

THƯỚC ĐO THÀNH CÔNG TRƯỚC HẾT LÀ KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG, PHÂN BỔ VỐN

Thủ tướng cho rằng, chặng đường tới phải là chặng đường nâng tầm chất lượng, phát huy hiệu quả thực chất và khẳng định vị thế quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam. Khẳng định những đóng góp của thị trường chứng khoán đối với sự phát triển của đất nước.

Thước đo thành công của thị trường chứng khoán không chỉ là điểm số, vốn hóa hay giá trị giao dịch, mà trước hết là khả năng huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, là sự lớn mạnh của doanh nghiệp và niềm tin bền vững của các nhà đầu tư.

Thủ tướng nhấn mạnh, nâng hạng thị trường là một thành tựu quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là phải luôn nâng cao chất lượng thực chất của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút, giữ chân các dòng vốn quốc tế dài hạn.

Tăng cường đối thoại với các định chế tài chính, các quỹ đầu tư quốc tế; lắng nghe và giải quyết kịp thời những vướng mắc chính đáng của nhà đầu tư bằng những hành động cụ thể và kết quả thực chất.

BA ĐỊNH HƯỚNG LỚN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thủ tướng đề nghị ngành Tài chính, ngành Chứng khoán cùng các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các thành viên thị trường tập trung vào ba định hướng lớn:

Thứ nhất, tạo đột phá về thể chế, lấy chất lượng môi trường đầu tư làm lợi thế cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng đồng bộ, hiện đại, minh bạch, ổn định, nhất quán và có khả năng dự báo cao, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Thể chế phải vừa bảo đảm kỷ cương, an toàn thị trường, vừa khơi thông nguồn lực, khuyến khích đổi mới sáng tạo và tạo dư địa cho phát triển.

Tiếp tục cải cách để đáp ứng những chuẩn mực cao hơn của thị trường tài chính toàn cầu; chủ động tháo gỡ các rào cản tiếp cận thị trường, rà soát các quy định về sở hữu nước ngoài, hoàn thiện cơ chế giao dịch, thanh toán và công bố thông tin.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản lý theo hướng kiến tạo phát triển, quản lý dựa trên rủi ro, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; tạo môi trường đầu tư thuận lợi, công bằng và an toàn.

Thủ tướng Chính phỉ chỉ ra ba định hướng lớn phát triển thị trường chứng khoán. Ảnh: Chinhphu.vn

Thứ hai, thị trường chứng khoán phải trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế, từng bước khắc phục sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng, hướng tới hệ thống tài chính cân đối, lành mạnh và có khả năng chống chịu cao.

Phát triển đồng bộ thị trường cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm tài chính phù hợp, trong đó chú trọng các sản phẩm tài chính mới, tài chính xanh và tài chính bền vững.

Phấn đấu huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung và dài hạn giai đoạn 2026–2030; đến năm 2030, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP.

Thủ tướng đề nghị có giải pháp đột phá phát triển quỹ đầu tư, quỹ hưu trí và các định chế đầu tư chuyên nghiệp, hình thành nền tảng nhà đầu tư dài hạn vững chắc; hướng dòng vốn vào doanh nghiệp, lĩnh vực có năng suất, hiệu quả và tiềm năng tăng trưởng cao.

“Thị trường chứng khoán phải là nơi khơi thông nguồn lực cho phát triển, nơi doanh nghiệp tốt tiếp cận vốn dài hạn và nguồn vốn xã hội được chuyển hóa thành giá trị mới cho nền kinh tế”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, nâng cao chất lượng thị trường, lấy minh bạch làm nền tảng, niềm tin của nhà đầu tư làm động lực, gắn với nâng cao chất lượng hàng hóa, doanh nghiệp niêm yết và chuẩn mực quản trị, điều hành. Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết; tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện tham gia thị trường.

Bảo đảm công khai, minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng kế toán, kiểm toán; giữ vững kỷ cương, kỷ luật thị trường và kiên quyết xử lý các hành vi gian lận, thao túng, trục lợi, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Thứ ba, hiện đại hóa thị trường, nâng cao năng lực vận hành và sức cạnh tranh quốc tế. Chủ động hội nhập sâu rộng để đưa Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư quốc tế.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, thanh toán, bù trừ và giám sát thị trường theo chuẩn mực quốc tế; nâng cao năng lực quản trị rủi ro, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và năng lực hội nhập; hình thành văn hóa đầu tư chuyên nghiệp, có trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng ngành chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng một thị trường chứng khoán thực chất, minh bạch, hiện đại, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn vững chắc của nền kinh tế, nơi hội tụ niềm tin của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.