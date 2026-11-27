Tại một cửa hàng Marshalls ở Los Angeles tuần trước, Felicia Cox, 50 tuổi, đang tìm quà cho người thân trước mùa lễ hội. Thay vì chọn những món đồ đắt tiền, nữ nhân viên bán hàng muốn tìm những sản phẩm thiết thực, có thể sử dụng thường xuyên.

“Tôi muốn mua nhiều món quà mà mọi người thực sự sử dụng hoặc cần đến”, Cox chia sẻ với Reuters. “Tôi cảm thấy mọi người không còn đủ khả năng mua sắm nhiều thứ như trước”.

Cox dự định giữ mức chi tiêu mùa lễ hội tương đương năm ngoái, nhưng cách bà lựa chọn quà tặng đã thay đổi. Đây cũng là tâm lý đang xuất hiện ở nhiều gia đình Mỹ khi Black Friday mở màn mùa mua sắm cuối năm, thời điểm các nhà bán lẻ kỳ vọng thu về doanh số lớn nhất trong năm.

Người Mỹ thắt chặt hầu bao

Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF), doanh số bán lẻ trong tháng 11 và 12/2026 dự kiến đạt hơn 1.000 tỷ USD, tăng 4,2% so với năm trước. Đây là lần đầu tiên mùa mua sắm cuối năm tại Mỹ vượt ngưỡng này. Tuy nhiên, mức tăng doanh số phần lớn đến từ giá hàng hóa đi lên, trong bối cảnh lạm phát đạt 3,8%, cao hơn khoảng một điểm phần trăm so với hai năm gần đây.

Người Mỹ vẫn muốn tham gia mùa mua sắm, nhưng không đồng nghĩa họ sẵn sàng chi nhiều tiền hơn. Khảo sát của Deloitte thực hiện tháng 10 cho thấy 87% trong số 1.200 người được hỏi dự định mua sắm trong 5 ngày từ Lễ Tạ ơn đến Cyber Monday ngày 30/11, tỷ lệ cao nhất trong một thập kỷ.

Người dân Mỹ vẫn mua sắm nhưng thiên về các món đồ mang tính thiết thực hơn. Ảnh: Reuters.

“Người dân thích chi tiêu trong dịp lễ hội”, Katie Thomas, Giám đốc Kearney Consumer Institute thuộc công ty tư vấn Kearney, nhận xét. Tuy nhiên, bà cho rằng đằng sau tâm lý hào hứng ấy vẫn tồn tại “cảm giác căng thẳng kéo dài”. Người có thu nhập trung bình và thấp, vốn đã chuyển sang lựa chọn những sản phẩm rẻ hơn trong nhiều tháng, có xu hướng tiếp tục cắt giảm chi tiêu nhiều hơn nhóm giàu có.

Áp lực ngân sách khiến nhiều gia đình phải cân nhắc lại những món quà dành cho người thân. Khảo sát tháng 11 của NRF cho thấy 82% người tiêu dùng đang tìm cách kiểm soát chi phí mùa lễ hội, trong đó có việc chuyển sang những sản phẩm rẻ hơn. Michael Bender, CEO chuỗi bán lẻ Kohl's, nhận xét khách hàng ngày càng chọn lọc và muốn tận dụng từng đồng tiền.

Với các gia đình có trẻ nhỏ, việc mua quà còn chịu sức ép từ giá cả. Giá đồ chơi tại Mỹ tăng 13,2% từ đầu năm do chi phí nguyên liệu, đặc biệt là nhựa, đi lên. Mattel, nhà sản xuất búp bê Barbie, đã phải hạ dự báo kinh doanh cả năm trong tháng này khi người mua dè dặt trước mức giá cao hơn.

Cuộc chạy đua giành khách hàng

Khi khách hàng thận trọng hơn, các nhà bán lẻ cũng phải đẩy sớm cuộc đua khuyến mãi. Black Friday không còn gói gọn trong ngày thứ sáu sau Lễ Tạ ơn. Các chương trình giảm giá được triển khai từ đầu tháng 11 và kéo dài đến Cyber Monday, thậm chí sát Giáng sinh, nhằm thu hút khách hàng trước khi họ chuyển sang đối thủ.

Người mua sắm đổ xô đến trung tâm thương mại trước thềm đợt giảm giá Black Friday ở Philadelphia. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, giảm giá sâu chưa chắc đã đủ để thuyết phục người mua. Target, Dollar Tree và Kohl's đều đề cập đến xu hướng thắt chặt chi tiêu trong các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh gần đây. Bender cho biết khách hàng ngày càng “chọn lọc” và muốn tận dụng từng đồng tiền. Các nhà bán lẻ vì thế phải tìm cách giữ chân người mua, thay vì chỉ dựa vào những chương trình giảm giá lớn.

Sức mua cũng không suy giảm đồng đều giữa các mặt hàng. Trong khi Mattel phải hạ dự báo kinh doanh vì phụ huynh dè dặt trước giá đồ chơi, Best Buy và Target lại ghi nhận thẻ sưu tầm Pokemon và Magic: The Gathering là những sản phẩm đóng góp đáng kể vào tăng trưởng ngành hàng này.

Rick Woldenberg, CEO hãng đồ chơi Learning Resources, cho biết nhu cầu sản phẩm của công ty hiện tương đối ổn định, dù ông thừa nhận rất khó dự đoán sức mua trước Black Friday. “Mọi người phải ăn gà tây xong mới đi mua sắm được”, ông nói với Reuters.

Các nhà phân tích UBS cảnh báo đợt điều chỉnh chứng khoán gần đây có thể làm suy yếu hiệu ứng tài sản, vốn giúp những người giàu có mạnh tay mua sắm thiết bị công nghệ và phụ kiện. Phần lớn dự báo doanh số mùa lễ hội được đưa ra trước biến động thị trường sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, những xáo trộn quanh Nvidia và lo ngại bong bóng AI. Nếu giá trị danh mục đầu tư tiếp tục giảm, ngay cả nhóm khách hàng có thu nhập cao cũng có thể thận trọng hơn khi mua sắm.

Người tiêu dùng có xu hướng dùng AI cho việc mua sắm. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, AI đang tạo thêm thay đổi trong cuộc cạnh tranh giữa người mua và nhà bán lẻ. Người tiêu dùng có thể sử dụng công cụ này để tìm ưu đãi, so sánh giá hoặc hoàn tất giao dịch, còn doanh nghiệp ngày càng ứng dụng AI để điều chỉnh giá nhanh theo nhu cầu. Ryan Orabone, chuyên gia tư vấn tại Spaulding Ridge, cho rằng những đợt giảm giá sâu nhất có thể xuất hiện gần Giáng sinh hơn, khi cả hai phía đều chờ đợi thời điểm thuận lợi.

“Lời khuyên của tôi dành cho người mua là hãy kiên nhẫn. Đừng vội chọn ngay ưu đãi đầu tiên bạn nhìn thấy”, ông nói với Reuters.

Người Mỹ vẫn chi tiêu ở quy mô lớn, nhưng ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước khi mua sắm. Với các nhà bán lẻ, cuộc cạnh tranh mùa lễ hội không chỉ nằm ở việc đưa ra mức giảm giá hấp dẫn mà còn ở khả năng thuyết phục khách hàng rằng món hàng thực sự đáng với số tiền họ bỏ ra.