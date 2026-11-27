Giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP.HCM tập trung đổi mới phương thức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo hướng thuận tiện, linh hoạt, tăng cường ứng dụng công nghệ và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, tính đến đầu tháng 11/2026, TP.HCM đã cung cấp 1.908 thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, được tổ chức tại 38 tổ địa bàn.

TP.HCM triển khai 1.908 thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Trong lĩnh vực đất đai, TP.HCM đã phê duyệt 4 quy trình nội bộ được tái cấu trúc và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới đối với các thủ tục có tần suất phát sinh hồ sơ cao thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ở lĩnh vực tài chính, đăng ký doanh nghiệp, các quy trình giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp cũng được triển khai.

Theo đó, người dân, doanh nghiệp có thể lựa chọn địa điểm thuận tiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM hoặc cấp xã để nộp hồ sơ. Hồ sơ sau khi tiếp nhận được kiểm tra, số hóa và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kết quả được trả trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính theo quy định.

Cách làm này giúp người dân bớt đi lại nhiều lần giữa các địa bàn, nhất là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời tạo điều kiện để người dân chủ động lựa chọn nơi thực hiện thủ tục phù hợp.

Cùng với mở rộng các thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới, TP.HCM tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

TP.HCM ngày càng tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM sẽ tăng cường đánh giá cán bộ thông qua kết quả xử lý hồ sơ, thái độ phục vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Các trường hợp yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ ngoài quy định sẽ được chấn chỉnh. TP.HCM cũng rà soát, kiện toàn nhân sự tại những tổ địa bàn có khối lượng công việc lớn hoặc thiếu nhân sự chuyên môn, ưu tiên bố trí người có năng lực, kỹ năng giao tiếp và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.

Đáng chú ý, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của bộ, ngành và TP.HCM tiếp tục được thúc đẩy nhằm bảo đảm tình trạng xử lý hồ sơ được cập nhật thống nhất, giúp người dân dễ dàng theo dõi tiến độ.

Đối với hồ sơ có nguy cơ trễ hạn, Trung tâm tăng cường cảnh báo, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền. Những hồ sơ quá hạn phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đồng thời thực hiện thông báo, xin lỗi và hẹn lại thời gian trả kết quả theo quy định.

TP cũng tăng cường trách nhiệm cán bộ, xử lý nghiêm tình trạng chậm trễ hồ sơ.

Các trường hợp chậm trễ kéo dài, tái diễn hoặc có dấu hiệu thiếu trách nhiệm sẽ được tổng hợp, báo cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý.

Nhiều mô hình phục vụ người dân từ cơ sở

Bên cạnh cải cách quy trình, nhiều địa phương tại TP.HCM đã triển khai các mô hình phục vụ linh hoạt, hướng đến những nhóm người dân có nhu cầu và điều kiện tiếp cận dịch vụ công khác nhau.

Tiêu biểu, UBND phường Bình Dương triển khai mô hình "120 phút ngoài giờ hành chính vì công nhân lao động", tạo điều kiện để công nhân, người lao động thực hiện thủ tục hành chính ngoài giờ làm việc.

TP.HCM đang nhân rộng những mô hình phục vụ người dân hiệu quả.

Tại phường Hòa Lợi, mô hình "Giải quyết nhanh, kết quả sớm, nhận tại nhà" chú trọng hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế thực hiện thủ tục, giảm việc đi lại và chờ đợi.

Trong khi đó, UBND xã Nghĩa Thành tổ chức tổ phản ứng nhanh tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến lưu động, hỗ trợ người cao tuổi đi lại khó khăn, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế.

Những mô hình này góp phần thay đổi phương thức hoạt động của chính quyền cơ sở, từ tiếp nhận và giải quyết thủ tục theo cách truyền thống sang chủ động hỗ trợ người dân, đưa dịch vụ hành chính đến gần hơn với cộng đồng.

Thời gian tới, TP.HCM tiếp tục hoàn thiện quy trình liên thông, tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao trách nhiệm cán bộ và nhân rộng những cách làm hiệu quả. Đây là những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.