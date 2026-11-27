Giá vàng châu Á tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 27/11, phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn một năm, khi kỳ nghỉ lễ tại Mỹ giúp làm dịu tâm lý lo ngại về trí tuệ nhân tạo (AI) trên thị trường và giảm áp lực bán đối với kim loại quý này.

Trang sức vàng được bày bán tại một cửa hàng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vào lúc 13 giờ 09 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 2,1%, lên 3.640,84 USD/ounce. Tính chung từ đầu tuần đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 3,1%. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 tại Mỹ cũng tăng 3%, lên 3.640,20 USD/ounce.

Trước đó, trong phiên ngày 25/11, giá vàng từng rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025 sau khi các số liệu lạm phát tăng cao tại Mỹ củng cố dự báo về khả năng tăng lãi suất.

Dữ liệu công bố ngày 25/11 cho thấy kinh tế Mỹ quý III/2026 tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với dự báo, trong khi lạm phát tháng 10/2026 tăng tốc. Thông tin này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất vào tháng tới và tiếp tục tăng vào đầu năm 2027. Hồi tháng 9/2026, Fed đã lần đầu tiên tăng lãi suất sau ba năm. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lời.

Ông Ross Maxwell, Giám đốc chiến lược tại VT Markets, cho biết dù giá vàng đã nỗ lực ổn định trở lại sau đợt sụt giảm gần đây, giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng. Theo ông, kỳ nghỉ lễ tại Mỹ có thể hạn chế áp lực bán vàng khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và hoạt động thanh lý tài sản tạm dừng. Tuy nhiên, thời điểm diễn ra một đợt phục hồi sẽ phụ thuộc lớn vào xu hướng của lãi suất thực, đồng USD và dòng vốn đầu tư.

Trong khi đó, số liệu do Cơ quan Thống kê và Điều tra dân số Hong Kong (Trung Quốc) công bố ngày 26/11 cho thấy lượng vàng nhập khẩu ròng của Trung Quốc qua Hong Kong trong tháng 10/2026 tăng 1,6% so với tháng trước, đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2026.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 6% lên 43,96 USD/ounce, giá bạch kim tăng 4,3% lên 1.345,82 USD/ounce và giá palladium tăng 4,3% lên 910,93 USD/ounce. Cả ba kim loại này đều đang trên đà ghi nhận một tuần tăng giá.

Tại Việt Nam, chiều 27/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 129 – 135,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).