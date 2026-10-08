Vì người lao động

Chăm lo đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả

Một mùa Tết đủ đầy với người lao động không chỉ được tính bằng giá trị của một phần quà. Đó còn là tiền lương được trả đúng hạn, khoản thưởng Tết được công khai, thời gian nghỉ ngơi được bảo đảm, những ngày làm việc xuyên Tết được thực hiện đúng chế độ, trên hết là cảm giác không bị bỏ lại phía sau trước những biến động của đời sống, việc làm.

Đặt trong yêu cầu đó, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Chuyến tàu Công đoàn đưa hàng nghìn đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, mục đích của Kế hoạch nhằm tạo đợt cao điểm toàn hệ thống chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động; ưu tiên hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mắc bệnh hiểm nghèo, bị giảm việc làm, mất việc làm, góp phần ổn định quan hệ lao động, thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Động viên đoàn viên, người lao động vượt mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, huy động sự quan tâm của toàn xã hội, nhất là người sử dụng lao động trong chăm lo Tết cho người lao động, tạo động lực và niềm tin để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức công đoàn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu, việc chăm lo phải đúng đối tượng, kịp thời, thiết thực, an toàn và hiệu quả; tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, thi đua lao động sản xuất mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. Các hoạt động chăm lo phải hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm công khai, công bằng, minh bạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định của tổ chức công đoàn. Đặc biệt phải khẳng định dấu ấn, vai trò, uy tín của tổ chức công đoàn; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Huy động tối đa nguồn lực chăm lo cho người lao động

Phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết” đặt ra một yêu cầu rõ ràng: chăm lo phải đúng đối tượng, kịp thời, thiết thực; hướng mạnh về cơ sở, công khai, công bằng, minh bạch. Vì thế, nhóm được ưu tiên không chỉ là những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, mà còn có người bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, mất việc làm, giảm thời gian làm việc, bị nợ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội; người thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, người nhiều năm chưa có điều kiện về quê; người phải ở lại doanh nghiệp để sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết.

Theo kế hoạch, Tổng Liên đoàn sẽ hỗ trợ Công đoàn một số tỉnh, thành phố phía Nam tổ chức 2.000 vé tàu hai chiều và 550 vé máy bay hai chiều đưa, đón đoàn viên, người lao động về quê đón Tết. Cùng với đó, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ nguồn lực thực tế và nhu cầu của đoàn viên, người lao động, phối hợp với doanh nghiệp, người sử dụng lao động và chính quyền địa phương tổ chức các “Chuyến xe công đoàn - Xuân 2027”, “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2027”, “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2027” để đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết an toàn, vui vẻ, mang đậm dấu ấn của tổ chức công đoàn. Ưu tiên đoàn viên khó khăn hoặc nhiều năm chưa về quê đón Tết.

Đồng thời, các cấp Công đoàn cũng chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động thông qua chương trình “Tết Sum vầy”; “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027”; “Bữa cơm tất niên Công đoàn” và đẩy mạnh đối thoại, thương lượng và phòng ngừa tranh chấp lao động, bảo đảm quyền lợi cho đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp.

Để bảo đảm tất cả đoàn viên, người lao động đều được đón Tết đủ đầy, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định phải mở rộng nguồn lực và đưa sự hỗ trợ đến đúng nơi, đúng đối tượng. Theo đó, các cấp Công đoàn được yêu cầu tăng cường huy động nguồn lực từ xã hội, địa phương, ngành, doanh nghiệp; đồng thời, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty hỗ trợ kinh phí chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán 2027. Nguyên tắc lựa chọn đối tượng bảo đảm rằng, mỗi đoàn viên, người lao động chỉ nhận một hình thức chăm lo bằng tiền từ nguồn tài chính công đoàn. Trường hợp đặc biệt, được nhận từ hai hình thức hỗ trợ bằng tiền trở lên (đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời, có thành tích trong lao động sản xuất) do Thường trực Ban Thường vụ công đoàn các cấp quyết định.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán 2027 đặt ra yêu cầu phấn đấu nguồn lực và đối tượng chăm lo dịp Tết năm nay lớn hơn năm trước, trong đó nguồn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác không giới hạn số lượng người được chăm lo. Đây cũng là cơ sở để các cấp Công đoàn hiện thực hóa phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, để sự quan tâm không chỉ dừng ở những phần quà mà trở thành điểm tựa thiết thực đối với người lao động trong những ngày đầu Xuân.