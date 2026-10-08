Thu nhập của lao động tiếp tục tăng trong quý III

Số liệu của Cục Thống kê cho thấy, trong quý III/2026, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,2 triệu đồng/tháng, tăng trên 215.000 đồng so với quý trước và tăng gần 824.000 đồng, tương ứng 9,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 9 tháng năm 2026, thu nhập bình quân đạt 9,1 triệu đồng/tháng, tăng gần 753.000 đồng, tương ứng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân của người lao động trong quý III đạt 9,2 triệu đồng/tháng, tăng trên 215.000 đồng so với quý trước. Ảnh Nguyễn Khánh

Xét theo giới tính, thu nhập bình quân của lao động nam đạt 10,2 triệu đồng/tháng, lao động nữ đạt 7,8 triệu đồng. Theo khu vực, lao động thành thị có thu nhập 10,7 triệu đồng/tháng, cao hơn mức 8,0 triệu đồng của lao động nông thôn.

Đối với lao động làm công hưởng lương, thu nhập bình quân đạt 10,1 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 738.000 đồng, tương ứng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập của lao động nam là 10,6 triệu đồng/tháng, nữ là 9,6 triệu đồng; khu vực thành thị đạt 11,2 triệu đồng/tháng, nông thôn đạt 9,2 triệu đồng/tháng.

Cũng theo Cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý III/2026 đạt 54,1 triệu người, tăng khoảng 278.000 người so với quý trước và tăng khoảng 709.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, lực lượng lao động đạt 53,8 triệu người, tăng 697.000 người.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 29,9% trong 9 tháng, tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Số người có việc làm đạt 52,7 triệu người. Trong đó, khu vực thành thị có 20,7 triệu người, chiếm 39,3%; nông thôn có 32,0 triệu người, chiếm 60,7%.

Việc làm phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Trong 9 tháng năm 2026, cả nước có 32,4 triệu lao động phi chính thức, chiếm 61,5% tổng số lao động có việc làm, giảm 2,0 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, tỷ lệ này là 60,6%.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9 tháng năm 2026 là 2,22%, tương đương cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực thành thị là 2,55%, nông thôn là 1,99%.