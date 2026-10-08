Đồng Tháp - Icheon hợp tác tuyển lao động thời vụ mùa vụ 2027

Quang cảnh buổi làm việc và ký kết hợp tác tuyển chọn lao động thời vụ giữa tỉnh Đồng Tháp và thành phố Icheon.

Tham gia Đoàn có đại diện Phòng Lao động - Việc làm thuộc Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp. Phía thành phố Icheon có ông Seong Su Suk, Huyện trưởng; bà Lee Kyung Hwa, Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp và ông Hong Kyeong Nam, Trưởng phòng Chính sách nông nghiệp.

Trước đó, chính quyền thành phố Icheon đến Đồng Tháp, trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với người lao động và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chăm chỉ, cầu thị của lao động địa phương.

Đây là những yếu tố được phía Icheon quan tâm khi tuyển lao động thời vụ, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, đòi hỏi tính kỷ luật và khả năng thích nghi với môi trường làm việc mới.

Đại diện hai địa phương chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết hợp tác tuyển chọn lao động thời vụ mùa vụ 2027.

Trên cơ sở những trao đổi thực tế, hai bên thống nhất cơ chế phối hợp tuyển chọn lao động thời vụ. Thỏa thuận tạo cơ sở để Đồng Tháp và Icheon phối hợp tuyển chọn lao động phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Icheon trong mùa vụ 2027, đồng thời mở thêm kênh tiếp cận việc làm tại Hàn Quốc cho người lao động Đồng Tháp.

Theo cơ chế hợp tác, các nội dung về nhu cầu tuyển dụng, điều kiện làm việc, quy trình tuyển chọn và quyền lợi của người lao động được trao đổi, thống nhất giữa hai bên. Việc tuyển chọn thông qua cơ quan quản lý và đơn vị chuyên môn góp phần cung cấp thông tin rõ ràng, giúp người lao động chủ động chuẩn bị trước khi làm việc ở nước ngoài.

Hợp tác với Icheon góp phần đa dạng hóa thị trường lao động ngoài nước của Đồng Tháp, hướng đến kết nối đúng nhu cầu, minh bạch thông tin, bảo đảm an toàn và quyền lợi người lao động, qua đó xây dựng nền tảng hợp tác ổn định giữa hai địa phương.