Hơn 2.500 vé tàu, vé máy bay khứ hồi tặng người lao động về quê đón Tết

Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 56/KH-TLĐ về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo kế hoạch, công đoàn các cấp sẽ tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động; triển khai chương trình “Tết Sum vầy”, “Bữa cơm tất niên Công đoàn”, “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” và các hoạt động vui Xuân dành cho những người không có điều kiện về quê.

Tổng Liên đoàn dự kiến hỗ trợ các công đoàn một số tỉnh, thành phía Nam 2.000 vé tàu hai chiều tặng người lao động về quê đón Tết tại khu vực miền Trung và miền Bắc

Đáng chú ý, “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” được tổ chức theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các chương trình trực tiếp sẽ cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu với giá ưu đãi, tặng phiếu mua hàng, sản phẩm “0 đồng”, giảm giá; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, cắt tóc, thay dầu xe miễn phí cho đoàn viên, người lao động.

Ở cấp Tổng Liên đoàn, chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tiếp được khởi động tại LĐLĐ tỉnh Hưng Yên. Các địa phương, công đoàn ngành, tập đoàn, tổng công ty căn cứ nguồn lực thực tế để tổ chức tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc những nơi tập trung đông đoàn viên, người lao động.

Một trong những hoạt động được người lao động quan tâm là hỗ trợ về quê đón Tết. Tổng Liên đoàn dự kiến hỗ trợ các công đoàn một số tỉnh, thành phía Nam tổ chức 2.000 vé tàu hai chiều và 550 vé máy bay hai chiều, đưa đón đoàn viên, người lao động về quê tại khu vực miền Trung và miền Bắc.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn được yêu cầu căn cứ nhu cầu thực tế để tổ chức “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2027”, “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2027”, “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2027”, ưu tiên đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Với người lao động không thể về quê, công đoàn sẽ tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết tại doanh nghiệp, địa phương, khu nhà trọ, công trường, dự án. Trường hợp có đông người lao động ở lại, có thể tổ chức chương trình “Tết không xa nhà”, thăm hỏi, tặng quà và tổ chức Tết cho công nhân trước tối 30 Tết, năm nay là ngày 29 tháng Chạp.

Ưu tiên người lao động khó khăn

Kế hoạch xác định nhóm được ưu tiên chăm lo gồm đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo; mất việc, giảm thời gian làm việc; bị nợ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội; người thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số và những người nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Công đoàn cũng quan tâm đến người lao động phải ở lại đơn vị, doanh nghiệp để làm việc trong dịp Tết; đoàn viên các nghiệp đoàn và cả người chưa phải đoàn viên nhưng làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị có đóng kinh phí công đoàn.

Về nguồn lực, Tổng Liên đoàn yêu cầu các cấp công đoàn tăng cường huy động nguồn lực xã hội, địa phương, ngành, doanh nghiệp để chăm lo Tết. Các đơn vị có số dư quỹ hoạt động thường xuyên tại cấp 2 ước đến ngày 31.12.2026 dưới 15 tỉ đồng có thể báo cáo Tổng Liên đoàn xem xét hỗ trợ phần còn thiếu.

Theo kế hoạch, số đoàn viên, người lao động được chăm lo từ nguồn tài chính công đoàn ở cấp trên cơ sở không quá 12% tổng số đoàn viên đơn vị trực tiếp quản lý; riêng Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội, TP.HCM và TP. Đồng Nai không quá 15%. Trong khi đó, số người được chăm lo từ nguồn xã hội hóa hoặc các nguồn huy động hợp pháp khác không giới hạn.

Không chỉ chăm lo bằng quà Tết, công đoàn còn được giao nhiệm vụ tăng cường đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về kế hoạch sản xuất, thời gian nghỉ Tết, phương án trả lương, thưởng Tết và việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới. Đồng thời, công đoàn phải kịp thời phát hiện, báo cáo và có giải pháp bảo đảm quyền lợi người lao động tại những doanh nghiệp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng hoặc chủ doanh nghiệp bỏ trốn, giải thể, phá sản.

Đặc biệt, công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở phải chủ động tham gia với người sử dụng lao động công khai phương án trả lương, thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết ít nhất 20 ngày, đồng thời giám sát việc thực hiện trả lương, thưởng, điều kiện làm việc, thời gian nghỉ ngơi và làm thêm giờ, bảo đảm quyền lợi của người lao động trong dịp Tết.

Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 vì vậy không chỉ hướng đến việc trao quà, hỗ trợ vật chất mà còn đặt trọng tâm vào việc bảo đảm quyền lợi, ổn định quan hệ lao động và để người lao động được đón Tết an toàn, vui tươi, đầm ấm. Tổng Liên đoàn đặt yêu cầu nguồn lực và đối tượng được chăm lo Tết năm nay phải lớn hơn năm trước, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đồng hành, chăm lo và bảo vệ đoàn viên, người lao động.