Kết nối cung - cầu: Mở rộng cơ hội đưa hàng Việt vào hệ thống bán lẻ

Kết nối cung - cầu chuyển từ giao thương sang chuỗi cung ứng

Sáng 8/10, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh khai mạc Hội nghị Kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra đến ngày 11/10. Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cùng đại diện các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và hệ thống phân phối.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái (đứng giữa), lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu tham dự sự kiện.

Sau 15 năm triển khai, chương trình ngày càng mở rộng về quy mô, nội dung và thành phần tham gia. Từ những cuộc gặp gỡ giữa bên mua và bên bán, chương trình từng bước hình thành các liên kết giữa sản xuất, phân phối và tiêu dùng, mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương, đồng thời bổ sung nguồn cung cho thị trường TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2026, với chủ đề “Kết nối trách nhiệm - Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững”, chương trình tập trung tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử và các đối tác tiêu thụ; đồng thời mở rộng kết nối sản phẩm tham gia Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa “Tick xanh trách nhiệm”.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc sự kiện.

Chuỗi hoạt động năm nay gồm kết nối B2B với các hệ thống phân phối lớn, các phiên kết nối chuyên đề, kết nối sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm”, bán hàng đa kênh, livestream và không gian trưng bày sản phẩm, văn hóa, ẩm thực vùng miền. Qua đó, chương trình tiếp tục mở rộng không gian thị trường cho hàng hóa, thúc đẩy liên kết vùng và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, hợp tác xã.

TP. Hồ Chí Minh nâng tầm kết nối cung - cầu

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh chương trình năm nay đánh dấu chặng đường 15 năm TP. Hồ Chí Minh cùng các địa phương hợp tác phát triển thị trường.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh.

Từ một hoạt động giao thương, Chương trình Kết nối cung - cầu đã trở thành cơ chế hợp tác thương mại giữa thành phố với các tỉnh, thành, góp phần gắn sản xuất với thị trường, doanh nghiệp với hệ thống phân phối, mở rộng tiêu thụ và nâng giá trị nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP. Qua đó, chương trình góp phần bảo đảm nguồn hàng ổn định cho người dân Thành phố.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, TP. Hồ Chí Minh phát triển cùng cả nước và vì cả nước. Thị trường thành phố là thị trường chung của doanh nghiệp, nông dân các địa phương; nguồn hàng và vùng nguyên liệu từ các tỉnh, thành góp phần giữ cân đối cung - cầu, ổn định đời sống người dân.

Trong giai đoạn mới, thành phố xác định rõ hơn vai trò trung tâm thương mại, đầu mối kết nối và điều phối cung - cầu hàng hóa của vùng và cả nước. Năm 2026, thành phố phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng từ 18% trở lên.

UBND TP. Hồ Chí Minh trao thư khen cho Sở Công Thương các tỉnh, thành và doanh nghiệp, hệ thống phân phối đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công của "Hành trình 15 năm Kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành" tại sự kiện.

Ông Nguyễn Lộc Hà cho rằng yêu cầu thị trường đang thay đổi nhanh, với đòi hỏi cao hơn về an toàn, minh bạch, truy xuất nguồn gốc; thương mại điện tử, phân phối đa kênh và tiêu chuẩn xanh trở thành điều kiện tham gia thị trường. Chủ đề năm 2026 vì vậy thể hiện bước chuyển sang xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm.

Thành phố xác định 5 nhóm giải pháp trọng tâm gồm nâng tầm liên kết vùng; xây dựng chuỗi cung ứng trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số trong phân phối; nâng cao năng lực, thương hiệu doanh nghiệp; phát triển chuỗi cung ứng xanh.

TP. Hồ Chí Minh xác định Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa “Tick xanh trách nhiệm” là giải pháp trọng tâm; đề nghị doanh nghiệp, hợp tác xã tăng cường tự kiểm soát chất lượng, hệ thống phân phối ưu tiên sản phẩm đạt chuẩn và các địa phương phối hợp mở rộng chương trình liên vùng.

Thành phố đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ phát triển thị trường trong nước, hạ tầng thương mại và các mô hình chuỗi cung ứng bền vững. Sở Công Thương theo dõi các thỏa thuận hợp tác sau chương trình, lấy kết quả tiêu thụ và hiệu quả liên kết chuỗi làm thước đo.

Kết nối trực tiếp với hệ thống phân phối, đẩy mạnh bán hàng số

Trong khuôn khổ Hành trình 15 năm Kết nối cung - cầu, chuỗi hoạt động tập trung vào kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và quảng bá sản phẩm. Lễ khai mạc diễn ra từ 8h30 đến 10h30 ngày 8/10, mở đầu các hoạt động kết nối doanh nghiệp cung ứng với hệ thống phân phối và đối tác tiêu thụ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu tham quan khu kết nối cung - cầu tại sự kiện.

Hoạt động kết nối B2B tập trung diễn ra từ 8h30 đến 17h ngày 8/10, với sự tham gia của 12 hệ thống phân phối lớn trên địa bàn Thành phố như Saigon Co.op, Satra, Annam Gourmet, WinMart/WinMart+, Bách Hóa Xanh, Kingfoodmart, Farmers Market, Genshai Mart, Vissan, AIDI Mart, Shopee, Alibaba.com, cùng các chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn. Doanh nghiệp cung ứng giới thiệu sản phẩm, trao đổi yêu cầu về chất lượng, quy cách, năng lực cung ứng và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Ngày 9/10, các phiên kết nối chuyên đề với Central Retail và MM Mega Market tập trung vào nhu cầu của bên mua và khả năng đáp ứng của bên cung ứng. Doanh nghiệp trao đổi về hồ sơ sản phẩm, tiêu chuẩn, quy cách và điều kiện đưa hàng vào hệ thống phân phối.

Chương trình cũng kết nối sản phẩm tham gia “Tick xanh trách nhiệm” với doanh nghiệp phân phối, đơn vị thu mua và đối tác tiêu thụ, gắn kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc với phát triển thị trường.

Ngày 9/10, Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp” triển khai Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa “Tick xanh trách nhiệm” được tổ chức từ 8h30 đến 11h30, góp phần kết nối sản phẩm với thị trường và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm với Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu tham quan khu kết nối cung - cầu tại sự kiện.

Chương trình cũng tăng cường kết nối cung - cầu trên môi trường số. Hội thảo “Tăng trưởng kinh doanh với bán hàng đa kênh và ứng dụng thương mại điện tử cùng Haravan” cung cấp kiến thức, giải pháp về bán hàng đa kênh và thương mại điện tử.

Từ ngày 8 đến 10/10, hoạt động xây dựng kênh bán hàng trực tuyến diễn ra từ 9h đến 22h tại khu vực livestream, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng và thử nghiệm phương thức bán hàng trực tuyến. Hoạt động tư vấn, tập huấn kỹ năng livestream cũng được triển khai, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực bán hàng số.

Không gian trưng bày sản phẩm, văn hóa và ẩm thực vùng miền mở cửa từ ngày 8 đến 11/10, góp phần quảng bá sản phẩm của TP. Hồ Chí Minh và các địa phương, mở rộng cơ hội kết nối.

Sau 15 năm, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò là thị trường tiêu thụ lớn, trung tâm phân phối và đầu mối kết nối hàng hóa của khu vực. Chương trình đang mở rộng từ giao thương sang liên kết thị trường, phân phối và chuỗi cung ứng, tạo thêm cơ hội để sản phẩm các địa phương tiếp cận người tiêu dùng và các kênh phân phối hiện đại.